انتقاد از پرخاشگری مسئولان/ صبر نشانه خرد است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی صادقی در همایش ملی صبر با اشاره به ارزش و جایگاه صبر در اسلام، افزود: در قرآن بارها به فعالیت های ارزشمند صابران اشاره شده است.

وی با تاکید بر صرورت ترویج فرهنگ مصالحه گفت: گاهی در روابط انسانی با امور نامناسب برخورد می کنیم، اما طبق روایات مومنین از اموال خود برای صلح بین افراد اتفاق می کنند.

معاون فرهنگی قوه قضائیه با اشاره به اهداف برگزاری اولین همایش ملی صبر، ادامه داد: این همایش نمادی برای همدلی و همگرایی بین دستگاههای کشور است. خیرینی که در میان مردم سازش ایجاد می کنند حقیقتا قابل تقدیر هستند.

صادقی افزود: صبر در دو معنای بردباری در مشکلات و گناه و همچنین بردباری در اطاعت خداوند به کارگرفته می شود و در این دو عرصه نیاز به فرهنگ سازی غنی هستیم.

معاون فرهنگی قوه قضائیه با اشاره به جزئیات نام گذاری این همایش گفت: صبر نام اختصاری صلح، بخشش و رضایت است. در فرهنگ عمومی و دینی صبر، نشانه خرد است.

وی با اشاره به جایگاه صابران در جامعه، گفت: افزادی که بردباری به خرج داده و صبر می کنند، به چشم انسان هایی خردمند نگریسته می شوند و امیدواریم این فرهنگ در جامعه ترویج یابد.

صادقی تصریح کرد: فرهنگ ایرانی - اسلامی، فرهنگ پرخاشگری نبوده و این موضوع بارها در ادبیات ایران دیده شده است.

معاون فرهنگی قوه قضائیه افزود: بخشش در جایی معنا میدهد که کوتاه آمدن در برابر ظالمان نباشد. با این حال نیکی کردن در برابر بدی دیدن، و مصادیق تعقل و خرد است که در روایات به انها اشاره شده است

وی با انتقاد از پرخاشگری، گفت: پرخاشگری در بین مسئولان اثرات بسیار بدی بر جامعه دارد و در روایات هم آمده که مردم بر دین ملوکان خود هستند. در حال حاضر هم به انتخابات نزدیک می شویم و امیدواریم کارزار انتخابات به کارزار مهربانی ختم شود.