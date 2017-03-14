رئیس جمهوری معزول کره جنوبی به دادگاه احضار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، برخی از رسانه های کره جنوبی امروز گزارش دادند: دستگاه قضائی سئول، «پارک گئون های» رئیس جمهور معزول این کشور را به اتهام سوء استفاده و فساد در قدرت، احضار خواهد کرد.

در این گزارش به نقل از یکی از اعضای دادگاه ویژه بررسی تخلفات مالی و سیاسی آمده است که اعضای این گروه پس از بازنگری هفته گذشته پرونده فساد قدرت پارک، وی را به عنوان جنایتکار احضار و زمان آن را روز چهارشنبه به وی ابلاغ خواهند کرد.

لازم به ذکر است که دادگاه قانون اساسی کره جنوبی، روز جمعه «پارک گئون های» را به اتهام فساد در قدرت و سوء استفاده از فرصتها و امکانات دولتی از سمت ریاست جمهوری این کشور برکنار کرد.