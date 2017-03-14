سیاست خارجی نباید موضوع بازی های سیاسی داخلی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، ‌محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه اظهار داشت: نشست مشترک وزارت خارجه با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، شرایط خوبی را فراهم کرد تا از نظرات کارشناسی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس برخوردار شویم زمینه برای تقویت همکاری‌ها فراهم شود.

وی افزود: در این جلسه مشترک، پیشنهاد اجرایی و عملیاتی از سوی نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی در در رابطه با تشکیل کمیته مشترک وزارت خارجه و این کمیسیون در راستای پیگیری تعهدات مختلف در حوزه برنامه ششم توسعه و همچنین پیگیری وظایف وزارت خارجه در حوزه اقتصاد مقاومتی مطرح شد.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با مثبت ارزیابی کردن برگزاری نشست مشترک وزارت خارجه با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ‌تصریح کرد: در این نشست مشترک معاونان وزرات خارجه، گزارشی در خصوص اقدامات وزارت امور خارجه برای تسهیل روابط اقتصادی با کشورهای خارجی به نمایندگان ارائه شد.

ظریف در خصوص نامه های غیردیپلماتیک و تأثیرات آن بر شأن جمهوری اسلامی گفت: طبیعت کار دیپلماتیک ایجاب می کند برخی از شئونات در این حوزه رعایت شود و زمانی که خارج از شئونات کاری انجام شود، بیانگر این است روابط خارجی بیشتر موضوع سیاست داخلی است تا موضوع امنیت ملی.