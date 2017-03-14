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۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۰۱

رییس اداره بهزیستی قرچک:

خانواده های شهدا وارثان این خون های پاک هستند/لزوم ادامه راه شهدا

خانواده های شهدا وارثان این خون های پاک هستند/لزوم ادامه راه شهدا

قرچک- رییس اداره بهزیستی قرچک در دیدار با خانواده شهدا گفت: خانواده های شهدا وارثان این خون های پاک هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز رییس اداره بهزیستی شهرستان قرچک با خانواده های معظم شهیدان توکلی، مقیمی، ترکمان تبریزی و جانباز سرافراز جنگلی دیدار و گفتگو کرد.

سید حمید رضا نعمتی  در حاشیه این دیدارها که با حضور کارکان اداره بهزیستی انجام شد به خبرنگار مهر گفت: مردم ایران قدردان ایثار و فداکاری شهدا و خانواده‌های معزز آنان هستند و می‌دانند اگر این ایثارها نبود کشور و انقلاب حفظ نمی‌شد.

وی با تجلیل از صبر، ایثار و فداکاری‌های خانواده معظم شهیدان و جانبازان گفت: خانواده های شهدا، فرزندان برومند خود را در زمانی که کشور به آنها نیاز داشت در راه اسلام و انقلاب تقدیم کردند و این اجری بی‌پایان در نزد خدای متعال خواهد داشت.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان قرچک گفت: خانواده‌های شهدا با تقدیم عزیزان خویش در راه احیای اسلام و قرآن عزت آفریدند و امروز ایشان وارثان خون‌های پاک شهدا و ادامه دهندگان راه شهدا هستند.

وی ادامه داد: ما موظف به ادامه راه شهدا هستیم و در این مسیر نورانی حتی لحظه ای درنگ نخواهیم کرد.

نعمتی با اشاره به اینکه بهترین راه تشکر و قدردانی از شهدا عمل به وظایف و مسئولیت ها در این نظام است اضافه کرد: هرکس در هر جایگاهی باید به این نظام و ملت خدمت کند تا شهدا و روح پاک آن ها از ما راضی باشند.

در این دیدار سید حمید رضا نعمتی رئیس اداره بهزیستی شهرستان قرچک از مقام صبر و ایثار و ایستادگی این خانواده‌ بر آرمان‌های شهدا تجلیل کرد.

کد مطلب 3932205

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