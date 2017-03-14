خانواده های شهدا وارثان این خون های پاک هستند/لزوم ادامه راه شهدا

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز رییس اداره بهزیستی شهرستان قرچک با خانواده های معظم شهیدان توکلی، مقیمی، ترکمان تبریزی و جانباز سرافراز جنگلی دیدار و گفتگو کرد.

سید حمید رضا نعمتی در حاشیه این دیدارها که با حضور کارکان اداره بهزیستی انجام شد به خبرنگار مهر گفت: مردم ایران قدردان ایثار و فداکاری شهدا و خانواده‌های معزز آنان هستند و می‌دانند اگر این ایثارها نبود کشور و انقلاب حفظ نمی‌شد.

وی با تجلیل از صبر، ایثار و فداکاری‌های خانواده معظم شهیدان و جانبازان گفت: خانواده های شهدا، فرزندان برومند خود را در زمانی که کشور به آنها نیاز داشت در راه اسلام و انقلاب تقدیم کردند و این اجری بی‌پایان در نزد خدای متعال خواهد داشت.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان قرچک گفت: خانواده‌های شهدا با تقدیم عزیزان خویش در راه احیای اسلام و قرآن عزت آفریدند و امروز ایشان وارثان خون‌های پاک شهدا و ادامه دهندگان راه شهدا هستند.

وی ادامه داد: ما موظف به ادامه راه شهدا هستیم و در این مسیر نورانی حتی لحظه ای درنگ نخواهیم کرد.

نعمتی با اشاره به اینکه بهترین راه تشکر و قدردانی از شهدا عمل به وظایف و مسئولیت ها در این نظام است اضافه کرد: هرکس در هر جایگاهی باید به این نظام و ملت خدمت کند تا شهدا و روح پاک آن ها از ما راضی باشند.

در این دیدار سید حمید رضا نعمتی رئیس اداره بهزیستی شهرستان قرچک از مقام صبر و ایثار و ایستادگی این خانواده‌ بر آرمان‌های شهدا تجلیل کرد.