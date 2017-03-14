مجتمع فرهنگی «سید جمال الدین اسدابادی» ساخته شود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر رنجبرزاده ظهر سه شنبه در مراسم بزرگداشت بیدارگر مشرق زمین که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در اسداباد برگزار شد، اظهار داشت: سید جمال بزرگترین میراث گرانبهای مردم اسدآباد است و ما به این میراث ارزشمند می بالیم.

‌وی افزود: سیدجمال‌الدین‌اسدابادی نابغه بوده و در عصر خود بی نظیر و در کل جهان غرب و شرق به عنوان عالم ربانی بزرگ شناخته می شود.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: سیدجمال‌الدین‌اسدابادی یک مجاهد فی سبیل الله تمام عیار و فقیه مجاهد بی نظیری بود که درد دین داشت.

وی عنوان کرد: سیدجمال‌الدین‌اسدابادی همواره درد عدم اتحاد جهان اسلام را داشت و یک انسان فرهیخته و منادی جهان اسلام بود.

نماینده مردم اسداباد در مجلس شورای اسلامی افزود: انقلاب اسلامی تداوم راه سید جمال بود.

وی با بیان اینکه سیدجمال‌الدین‌اسدابادی بیدارگر مسلمانان بود، عنوان کرد: از وزیر درخواست داریم کارگروهی متشکل از کشورهایی که سیدجمال در آنجا سکونت داشته تشکیل و تفکرات و اندیشه های سیدجمال در آنجا نشر و توسعه یابد.

رنجبرزاده افزود: سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست را برای نخستین بار سیدجمال مطرح کرد.

وی تاکید کرد: سیدجمال‌الدین‌اسدابادی همواره سه قرن جلوتر از خودش زندگی می کرد و نگاهش فراتر از زمان خود بوده است.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: وزیر ارشاد ۴۰ میلیون برای ساخت سینما در شهرستان اسدآباد اختصاص داده است.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی گفت: مجتمع فرهنگی سید جمال الدین اسدابادی برای نشر و توسعه اندیشه های سید جمال در اسداباد نیاز است و از وزیر درخواست ساخت این مجتمع را داریم.