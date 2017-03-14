همه دنیا در زبان حرف از بخشش می زنند/نجات ۳۰۰ محکوم به قصاص

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محسنی اژه ای در همایش ملی صبر با اشاره به اهمیت موضوع صبر در جامعه، اظهارداشت: امیدواریم ستاد ملی صبر که با هدف ترویج فرهنگ صبر در جامعه ایجاد شده است، دائمی باشد. مسئله صلح و سازش و صبر امری نیست که مختص قشر خاصی باشد.

وی افزود: صلح در همه زمان ها و دولت ها اهمیت داشته است و در اسلام هم به این موضوع اهمیت فراوانی داده شده‌است. در قرآن از سوره دوم تا انتها، بارها به موضوع صلح تاکید شده است.

محسنی اژه ای با بیان معنای صلح، گفت: صلح به معنای آرامش در وهله اول تعریف می شود با این حال در درجه دوم به موارد زیانباری که در تقابل با صلح است، اشاره شود، معنا و اهمیت صلح دیده می شود. خطر جنگ و قهر و دعوا برای فرد، جامعه و نسلی که درآن جنگ و نزاع است، مضرات فراوانی دارد و به همین میزان صلح از اهمیت زیادی برخوردار می شود.

معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: با قهر بودن، جلوی بسیاری از فعالیت های انسانی گرفته می شود.

وی افزود: بخشش و گذشت فوق العاده مورد اهمیت در اسلام است. آثار گذشت در جامعه بین فرد و جامعه قابل رویت است و همین موضوع نیاز به ترویج بیشتر دارد.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اهمیت صلح در دنیا، اظهارداشت: باید انسان ها با گذشت، اخلاق بخشش را ترویج کنند چرا که همه دنیا لااقل در حرف این را می گویند.

وی افزود: در سال ۹۵ تا آخر بهمن، به واسطه تلاش های شورای حل اختلاف، تعداد ۳۰۰ محکوم به قصاص بودند که نجات پیداکردند از این تعداد ۲۳۰ نفر به صورت نهایی اعلام رضایت کرده و مراحل بخشش آنها ثبت شده است.