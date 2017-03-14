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۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۵۱

در دیدار با سفیر آنکارا صورت گرفت؛

تأکید مجدد «جعفری» بر لزوم پایان اشغالگری ترکیه در عراق

تأکید مجدد «جعفری» بر لزوم پایان اشغالگری ترکیه در عراق

وزیر خارجه عراق در جریان دیدار با «فاتح ایلدیز» سفیر آنکارا در بغداد ضمن تأکید بر لزوم عقب نشینی نیروهای ترکیه از خاک عراق، گفت: جنگنده‌های ترکیه نباید حریم هوایی عراق را نقض کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، «ابراهیم جعفری» وزیر خارجه عراق با «فاتح ایلدیز» سفیر آنکارا در بغداد دیدار کرد.

بر اساس این گزارش، جعفری در جریان این دیدار بر لزوم خروج هرچه سریعتر نیروهای ترکیه ای از خاک عراق تأکید کرد.

وزیر خارجه عراق همچنین تصریح کرد: جنگنده‌های ترکیه نباید حریم هوایی عراق را نقض کنند.

وی افزود: در عین حال ما به داشتن روابط دوجانبه با ترکیه و تلاش در راستای تقویت همکاری ها برای تحقق اهداف مشترک، تمایل داریم. 

از سوی دیگر، سفیر ترکیه نیز در جریان این دیدار با تأکید بر تمایل آنکارا برای تقویت روابط دوجانبه با بغداد، گفت: قرار نیست نیروهای ترکیه تا ابد در خاک عراق باقی بمانند.

وی بدون اشاره به حضور غیرقانونی و فاقد مجوز نیروهای نظامی کشورش در خاک عراق، مدعی شد: نیروهای ترکیه ای برای حفظ وحدت و حاکمیت ملی عراق، در این کشور حضور دارند!

کد مطلب 3932221

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