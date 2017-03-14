کولاک ۸ ایالت آمریکا را به تعطیلی کشاند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اداره هواشناسی ملی آمریکا با اعلام هشدار در ۸ ایالت آمریکا از جمله نیویورک، پنسیلوانیا، نیوجرسی و کانکتیکت نسبت به بارش ۶۰ سانتیمتری برف و کاهش ۱۵ درجه ای دما هشدار داد.

کاهش دما در برخی از مناطق آمریکا در روز چهارشنبه ممکن است بیش از ۱۵ درجه باشد و بر اساس هشدار اعلام شده ۵۰ میلیون نفر از ساکنان شرق آمریکا در معرض این کولاک قرار دارند.

این وضعیت موجب تعطیلی مدارس و لغو پرواز در اغلب فرودگاه های ایالت های شرقی شده است.

در همین رابطه و در پی هشدار اداره هواشناسی آمریکا در مورد وقوع کولاک، «بیل دبلازیو» شهردار نیویورک، در این شهر حالت فوق‌العاده اعلام کرد.

دبلازیو از مردم خواست به جز موارد ضروری از خانه خارج نشوند.

بر اساس هشدارهای صادر شده احتمال قطع برق نیز در پی این کولاک وجود دارد.