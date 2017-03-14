اجلاس بازی های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا به تاخیر افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، شهریورماه سال آینده بازی های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا به میزبانی ترکمنستان و در عشق آباد برگزار می شود. این برای دومین بار است که بازی های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا به صورت همزمان برگزار می شود و کاروان ایران هم در آن حضور خواهد داشت.

قرار بود اجلاس سرپرستان کاروان های اعزامی به این دوره بازی های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا طی روزهای ۲۶ تا ۲۸ اسفندماه در محل برگزاری بازی ها در عشق آباد ترکمنستان برگزار می شود و بر همین اساس قرار بود اصغر رحیمی، سرپرست کاروان اعزامی به عشق آباد هم فردا چهارشنبه عازم ترکمنستان شود تا در این اجلاس شرکت کند اما بنا بر اعلام شورای المپیک آسیا برگزاری این اجلاس به تاخیر افتاده است.

طبق برنامه جدید اعلام شده از سوی شورای المپیک آسیا، اجلاس سرپرستان کاروان های اعزامی به بازی های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا ۱۵ تا ۱۷ فروردین ماه سال آینده در عشق آباد ترکمنستان برگزار می شود. اصغر رحیمی هم ۱۴ فروردین ماه عازم این کشور خواهد شد تا در اجلاس سه روزه شرکت کند.