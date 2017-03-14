افزایش ۱۸ درصدی استقبال مردم از نمایشگاه های بهاره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمد شریعتمداری در بازدید از نمایشگاه فروش بهاره مصلی امام خمینی(ره) افزود: امسال بیش از ۴۵۰ نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در ۲۰۷ شهرستان برگزار شد و استقبال مردم چشمگیر بوده است.

وی با اشاره به اینکه بالارفتن انگیزه مردم در این ایام سبب برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا در بازار می شود، گفت: این روند افزایش قیمت را در بازار به همراه دارد که پس از برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار در کشور برای راه اندازی نمایشگاه فروش بهاره و کنترل قیمت ها تصمیم گرفتیم.

معاون اجرایی رئیس جمهور ازدحام مردم در این نمایشگاه را سبب تمدید برخی از این مراکز دانست و ادامه داد: اتاق اصناف متعهد به ارایه کالای با کیفیت و قیمت مناسب در این نمایشگاه بوده است و در صورت مشاهده هرگونه نقصی در این زمینه مردم می توانند شکایات خود را به مراکز نظارتی تعیین شده در نمایشگاه ارایه دهند.