جامعه امروز ما از شایعه و انگ زنی بیزار است/پرهیز ازمناقشه فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری ظهر سه شنبه در همایش بیدارگر مشرق زمین که در شهرستان اسداباد برگزار شد، گفت: خوشحالم که پیام همدلی و وحدت در استان همدان را به رئیس جمهور می‌رسانم.

صالحی امیری با بیان اینکه این انسجام در این سطح مایه افتخار است که باید قدر آن را دانست، گفت: در بازنمایی رفتار سیدجمال الدین اسدابادی مشخص است که مسیر و شیوه سید جمال از مسیر فرهنگ بود.

وی با بیان اینکه جامعه امروز ما از تخریب، شایعه و انگ زنی بیزار است، گفت: باید قلم هایی که تفرقه را در جامعه تبلیغ می کنند، شکست.

وی عنوان کرد: مسیر سید جمال الدین، مسیر دیپلماسی فرهنگی یعنی نفوذ و تاثیرگذاری ملتها از راه فرهنگ بر یکدیگر است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه ما امروز به سید جمال هایی نیاز داریم که بتوانند خشم جهان اسلام را بکاهند و گفتگوی جهان اسلام را آغاز کنند، گفت: نوسازی فرهنگی درس دیگری است که باید از سید جمال بگیریم.

وی عنوان کرد: ما نیازمند اندیشه های سید جمال برای توسعه و تعالی فرهنگ در جامعه هستیم.

صالحی امیری با تاکید بر اینکه ما در ایران اسلامی به همدان افتخار می کنیم و جهان اسلام و دنیا نیزبه همدان افتخار می کند، گفت: استاندار همدان که بسیار برای مسائل استان دلسوزی دارد، امروز از باباطاهر، سید جمال الدین و شیخ الرئیس سخن می گوید.

وی با تاکید بر اینکه تحرک، جهش و تحول فرهنگی از بستر اندیشه شکل می گیرد، گفت: عدالت فرهنگی یعنی ایران تهران نیست و با این شعار به استانها حرکت می کنیم.

وی با بیان اینکه برنامه ریزی کرده ایم که در سال ۹۶ تمام فعالیت های فرهنگی و هنری را به استانها و شهرستان ها منتقل کنیم، گفت: مجتمع فرهنگی و هنری اسدآباد طرحی ضروری است و حرکتی برای شهرستان انجام خواهیم داد.

وزیر ارشاد با بیان اینکه همدان ثقل و مرکز گفتگوی فرهنگی در اعصار تاریخ بوده است، گفت: گفتگو، محصول اندیشه حوزه های علمیه است و جامعه به گفتگوی فرهنگی، دینی و سیاسی نیاز دارد.

وی گفت: پرهیز از مناقشه فرهنگی سیاست ما است چراکه در فضای مناقشه آمیز نمی توان کار فرهنگی کرد.

صالحی امیری با تاکید بر اینکه رفتار نماینده ولی فقیه در استان همدان، الگویی برای کشور و الگوی وحدت، برادری و همدلی است، گفت: ما معتقدیم ریل توسعه از فرهنگ آغاز می شود و باید شعار واحد داشته باشیم زیرا فرهنگ انسان ساز ومحور توسعه است.

وی گفت: همه باید وحدت داشته باشیم و همه اختلافات را کنار بگذاریم چراکه رمز توسعه در وحدت و همدلی است.

وزیر ارشاد بااشاره به بداخلاقی های فرهنگی در جامعه، عنوان کرد: رشوه، گرانی، آسیب های اجتماعی، شایعه پراکنی ها در حوزه سیاسی همه و همه نتیجه بی اخلاقی های فرهنگی است.

وی با بیان اینکه ریل توسعه از فرهنگ می گذرد، تاکید کرد: پس از گذشت یک قرن از کشف نفت ما هنوز به توسعه نرسیده ایم زیرا از کار فرهنگی غافل مانده ایم.

صالحی امیری افزود: بخاطر خدا و مردم از اختلاف بپرهیزید و مسیر فرهنگ را در پیش گیرید.