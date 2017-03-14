تبلیغ کالای خارجی در کشور شرم آور است/به جوانان اعتماد کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، محمد رضا نعمت زاده با بیان اینکه اشتغال مهمترین بحث در امور اقتصادی است، گفت: با وجود جوانان تحصیلکرده مساله اشتغال جز با اعتماد به نیروهای جوان و مستعد کشور حل نمی شود.

وی با انتقاد از تبلیغ اجناس خارجی بر روی اتوبوسهای درون شهری، افزود: شرم آور است که از طرفی خواهان کار و ایجاد اشتغال برای جوانان هستیم و از طرف دیگر اتوبوس های ما تبلیغ کالای خارجی را انجام می دهند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: البته این مساله در تلویزیون ما که ملی است قطع شد چرا که طی چندین جلسه این مساله را مطرح کردیم و آنها هم رعایت می کنند.

نعمت زاده اضافه کرد: تقریبا می توان گفت مشابه همه کالاهای مصرفی را در داخل کشور تولید می کنیم و دراین حال چرا باید کالای خارجی را در دستگاه های دولتی و نیمه دولتی و عمومی تبلیغ کنیم؟ این نشان می دهد که هنوز مشکلات فرهنگی در کشور وجود دارد.

وی با بیان اینکه در اروپا نمی بینیم که کالای ما را روی اتوبوس ها تبلیغ کنند چرا که آنها تعصب دارند، افزود: اما ما در کشورمان با افتخار این تبلیغات را انجام می دهیم.

نعمت زاده در ادامه با اشاره به پستهای سازمانی که خانم ها در وزارت صنعت، ‌ معدن و تجارت آنها را احراز کرده اند اظهار کرد : در طول مدت دولت یازدهم جمعا ۸۱ پست سازمانی و مسوولیت در سطوح بالا به خانمها محول شده و امیدواریم در دولت آینده بتوانیم معاون وزیر هم از بین خانمها داشته باشیم.