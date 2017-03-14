جرایم اخلاقی صدرنشین فضای مجازی زنجان/قماربازان مجازی دستگیرشدند

سرهنگ محمد علی اجاقلو در گفتگو با خبرنگار مهر به صد پلیس فتا در فضای مجازی طی ۱۱ ماهه سالجاری اشاره کردو افزود: پلیس فتا در بحث رصد جرایم نو ظهور فضای مجازی فعالیت لازم را دارد.

وی اظهار کرد: بیشترین جرم فضای مجازی دراستان زنجان هک حیثیت و نشر اکاذیب بوده است که جرایم اخلاقی با ۱۰۸ مورد و جرایم مالی و اقتصادی هم در رده بعدی قرار دارند.

رئیس پلیس فتا استان زنجان گفت: دسترسی به یارانه های مخابراتی هم جزو به دستور کار پلیس فتا است و رصد لازم را دارد و پرونده های مهمی رسیدگی شده است و پرونده شرط بندی اینترنتی و قمار بازی بود که چند میلیارد تومان درآمد داشتند که چهار نفر دستگیرو چهار خودرو هم توقیف شد.

اجاقلو تاکید کرد: این مجرمین در استانهای زنجان، فارس وتهران فعالیت می کردند و این افراد میلیاردی دار آمد داشتند.

وی از افزایش ۵۲ درصدی جرایم هک حیثیت در فضای مجازی نسبت به مدت مشابه سال گذشته طی ۱۱ ماهه خبر دادو گفت:جرایم مالی اینترنتی یک درصد رشد و افزایش دسترسی به سامانه های یارانه ای هم ۹۵ درصد رشد داشته است.

رئیس پلیس فتا استان زنجان به مردم توصیه کرد به پیامک‌هایی که برایشان ارسال می‌شود اعتماد نکنند و با وعده هدایا و جایزه‌های مختلف میلیونی فریب افراد سودجو را نخورند و همچنین به هنگام استفاده از ایمیل هم رمز عبور خود را محرمانه نگه‌دارند و رمز عبور برداشت از حساب بانکی را درگوشی خود ذخیره نکنند چراکه ممکن است با گم‌شدن گوشی کلیه اطلاعات شما دست افراد کلاه‌بردار بیفتد.

اجاقلو از شهروندان زنجانی خواست فایل‌های شخصی و عکس‌های خانوادگی خود را در سیستم کامپیوتری ذخیره به هنگام خرابی سیستم نرم‌افزاری آن را به افرادی که مورد اعتماد هستند بدهید تا درست کنند چراکه ممکن است از فایل‌های شخصی کارهای غیراخلاقی و منافی عفت انجام دهند و متأسفانه برخی همشهریان زنجانی در برداشت از حساب دقت نمی‌کنند و افرادی سودجو هم از موقعیت سوءاستفاده کرده و اقدام به برداشت غیرقانونی از حساب افراد می‌کنند.

وی افزود: جرایم یارانه ای و پول شویی اینترنتی اعمال مجرمانه است.