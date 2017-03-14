کشف ۶ تن مواد مخدر در قم/آماده باش ۲هزار پلیس در چهارشنبه آخر سال

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کاظم مجتبایی قبل از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، اقتدار اجتماعی را یکی از دست آوردهای مهم برای نیروی انتظامی توصیف کرد و گفت: نیروی انتظامی مردم را با اقتدار اجتماعی مدیریت می‌کند و بسیاری از مأموریت‌های این نهاد با همکاری مردم انجام می‌شود.

وی در ادامه به ارائه آمار پیرامون فعالیت‌ها و اقدامات نیروی انتظامی استان قم طی یکسال اخیر اشاره و بیان کرد: گرچه از ابتدای سال تاکنون سرقت‌ها هشت درصد افزایش داشته اما در جرایم مهمی همچون سرقت به عنف، قتل و نزاع‌های دسته جمعی استان کاهشی بین ۱۲ تا ۱۸ درصد را تجربه کرده است.

فرمانده انتظامی استان قم با بیان اینکه در زمینه مواد مخدر ۳۱ باند متلاشی شد، بیان کرد: از ابتدای امسال تا کتون ۶ هزار و ۷۰۰ کیلو انواع مواد مخدر در قم کشف شده است.

کشف ۲۰ میلیارد کالای قاچاق در قم

وی همچنین به دستگیری ۱۵۰ نفر در رابطه با قاچاق کالا طی سال جاری اشاره و عنوان کرد: ارزش ریالی کالاها ۲۰ میلیارد تومان است و کشفیات هم نسبت به سال گذشته ۱۸ درصد افزایش داشته است.

مجتبایی به آمار تصادفات هم اشاره و ضمن بیان اینکه تصادفات طی سال‌جاری یک درصد کاهش داشته است، ادامه داد: گرچه آمار تصادفات کاهش یافته اما تلفات ناشی از تصادفات چهار درصد افزایش داشته است.

وی در ادامه به دستگیری اتباع غیر مجاز اشاره کرد و اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون هشت هزار و ۳۱۶ نفر از اتباع بیگانه غیر مجاز از سطح شهر قم جمع آوری شده‌اند.

کشف ۱۹۹ جرم اینترنتی

فرمانده انتظامی استان قم افزود: پلیس فتا طی سال‌جاری ۱۹۹ جرم اینترنتی را شناسایی و کشف کرده که این رقم نسبت به سال گذشته ۶ درصد افزایش داشته است که به ترتیب جرایم اجتماعی، اخلاق و اقتصادی بیشترین جرایم رخ داده در فضای مجازی بوده‌اند.

وی همچنین به آمار تفکیکی درباره وضعیت دستگیر شدگان اشاره کرد و گفت: ۴۸ درصد دستگیرشدگان در سال ۹۵ متأهل و ۵۲ درصد مجرد بوده‌اند و این در حالی است که این افراد ۴۷ درصد دارای شغل و ۵۳ درصد بیکار بوده‌اند و همچنین ۸۰ درصد دستگیرشدگان ایرانی و ۲۰ درصد خارجی بوده‌اند.

سردار مجتبایی در ادامه به فعالیت نیروی انتظامی استان در تأمین امنیت چهارشنبه آخر سال هم اشاره و بیان کرد: برای این روز نزدیک به ۲ هزار نیروی پلیس در نقاط حساس و مشخص شده مستقر هستند و پلیس با هرگونه بی‌نظمی برخورد جدی می‌کند.

وی آماده باش نیروی انتظامی استان برای تعطیلات نوروز را هم از ۲۶ اسفند عنوان و ابراز داشت: نیروی انتظامی تا ۱۴ فروردین در قالب طرح نوروزی به شکل کامل حضور گسترده دارد.