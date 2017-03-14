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۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۵۰

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

۷۰۰۰ تن قارچ خوراکی در چهارمحال و بختیاری تولید شد

۷۰۰۰ تن قارچ خوراکی در چهارمحال و بختیاری تولید شد

شهرکرد- مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از تولید بیش از هفت هزار تن قارچ خوراکی در این استان خبر داد.

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیش از هفت هزار تن قارچ خوراکی در این استان تولید شده است، عنوان کرد: این میزان قارچ در سالجاری توسط واحد های تولید قارچ صنعتی و خانگی این استان تولید شده اند.

وی عنوان کرد: قارچ تولیدی چهارمحال و بختیاری از نوع دکمه است چرا که بازار پسندی بالایی دارد.

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: شرایط اقلیمی و آب و هوای استان چهارمحال و بختیاری مناسب برای رویش قارچ است و واحدهای تولید قارچ این استان سال به سال افزایش می یابند.

وی ادامه داد:  در تلاش هستم که زمینه تولید بیشتر قارچ در این استان فراهم شود.

کد مطلب 3932252

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