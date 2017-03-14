سال جدید برای ملت ایران پربرکت خواهد بود/لزوم هوشیاری در انتخابات

آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی در آستانه سال جدید در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به میلاد با سعادت حضرت زهرا(س) و امام خمینی(ره) اظهار داشت: وجود این دو میلاد مسعود سال جدید را سالی پر برکت برای ملت ایران خواهد کرد.

وی با بیان اینکه خداوند «مقلب» تمام قلوب است اضافه کرد: از خداوند بزرگ برای این ملت عزیز طلب سعادت و پیروزی دارم، حال خوب ملت با نظر حضرت حق تعالی ممکن خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین با اشاره به نو شدن طبیعت و گیاهان و درختان همزمان با بهار و سال جدید گفت: انسان در این مواقع باید از طبیعت الگو برداری کرده و در جهت پیشرفت و بالندگی دچار تحول به احسن حال شود، تحولی رو به جلو، تحولی همراه با پیشرفت و تحولی توام با کمال، این تحول است که می تواند زمینه ظهور امام زمان(عج) را فراهم کند.

وی سفرهای نوروزی را بسیار مفید دانست و اضافه کرد: در دین مبین اسلام توصیه های بسیاری برای سفر شده است، مردم عزیز هم در حد توان سفر کنند و از فیوضات سفر در زمین بهره مند شوند، البته در سفرها باید شئونات مذهبی و دینی را رعایت شود که قطعا مردم مومن و عزیز ما این مورد را در نظر خواهند داشت.

محمودی بر ادامه مسیر اقتصاد مقاومتی در سال جدید تاکید کرد و افزود: باید مسیر روشن اقتصاد مقاومتی تا رسیدن به استقلال اقتصادی و عدم وابستگی کشور به بیگانگان ادامه یابد، امروز تنها اقتصاد مقاومتی است که می تواند کشور را نجات دهد و تکیه بر قدرت بیگانگان چیزی جز پشیمانی در بر نخواهد داشت.

با سابقه ترین امام جمعه کشور در ادامه به برگزاری دو انتخابات مهم در سال ۹۶ اشاره کرد و گفت: حضور حداکثری مردم عزیز پای صندوق های رای دشمن را مایوس خواهد ساخت و قطعا هم همینطور خواهد شد و شور انقلابی را در انتخابات سال آینده مشاهده خواهیم کرد.

وی افزود: یک مورد مهم در انتخابات حضور حداکثری است و مورد مهم دیگر انتخاب افراد شایسته و اصلح برای سپردن زمام بالاترین مقام اجرایی کشور به وی و نیز سیاستگذاری های شهری است که باید بسیار مورد توجه قرار گیرد.