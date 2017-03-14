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۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۰۰

امام جمعه ورامین:

سال جدید برای ملت ایران پربرکت خواهد بود/لزوم هوشیاری در انتخابات

سال جدید برای ملت ایران پربرکت خواهد بود/لزوم هوشیاری در انتخابات

ورامین- امام جمعه ورامین سال جدید را با توجه به اینکه همراه با ولادت حضرت زهرا(س) و حضرت امام(ره) آغاز می شود سالی پر برکت دانست.

آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی در آستانه سال جدید در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به میلاد با سعادت حضرت زهرا(س) و امام خمینی(ره) اظهار داشت: وجود این دو میلاد مسعود سال جدید را سالی پر برکت برای ملت ایران خواهد کرد.

وی با بیان اینکه خداوند «مقلب» تمام قلوب است اضافه کرد: از خداوند بزرگ برای این ملت عزیز طلب سعادت و پیروزی دارم، حال خوب ملت با نظر حضرت حق تعالی ممکن خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین با اشاره به نو شدن طبیعت و گیاهان و درختان همزمان با بهار و سال جدید گفت: انسان در این مواقع باید از طبیعت الگو برداری کرده و در جهت پیشرفت و بالندگی  دچار تحول به احسن حال شود، تحولی رو به جلو، تحولی همراه با پیشرفت و تحولی توام با کمال، این تحول است که می تواند زمینه ظهور امام زمان(عج) را فراهم کند.

وی سفرهای نوروزی را بسیار مفید دانست و اضافه کرد: در دین مبین اسلام توصیه های بسیاری برای سفر شده است، مردم عزیز هم در حد توان سفر کنند و از فیوضات سفر در زمین بهره مند شوند، البته در سفرها باید شئونات مذهبی و دینی را رعایت شود که قطعا مردم مومن و عزیز ما این مورد را در نظر خواهند داشت.

محمودی بر ادامه مسیر اقتصاد مقاومتی در سال جدید تاکید کرد و افزود: باید مسیر روشن اقتصاد مقاومتی تا رسیدن به استقلال اقتصادی و عدم وابستگی کشور به بیگانگان ادامه یابد، امروز تنها اقتصاد مقاومتی است که می تواند کشور را نجات دهد و تکیه بر قدرت بیگانگان چیزی جز پشیمانی در بر نخواهد داشت.

با سابقه ترین امام جمعه کشور در ادامه به برگزاری دو انتخابات مهم در سال ۹۶ اشاره کرد و گفت: حضور حداکثری مردم عزیز پای صندوق های رای دشمن را مایوس خواهد ساخت و قطعا هم همینطور خواهد شد و شور انقلابی را در انتخابات سال آینده مشاهده خواهیم کرد.

وی افزود: یک مورد مهم در انتخابات حضور حداکثری است و مورد مهم دیگر انتخاب افراد شایسته و اصلح برای سپردن زمام بالاترین مقام اجرایی کشور به وی و نیز سیاستگذاری های شهری است که باید بسیار مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 3932254

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