پروژه راه آهن غرب مشکل اجرایی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون کیانی فرد مدیر عامل شرکت جهاد نصر امروز سه‌شنبه در بازدید از پروژه ایستگاه راه آهن کرمانشاه در خصوص این پروژه اظهار داشت: الان صورت وضعیت ۱۱ میلیارد تومانی برای خرید تمام امکانات اینجا داریم، در مجموع ۷۰ تا ۸۰ میلیارد تومان هست که تمام کارهای آن انجام شده رفته بورس که یک ماه طول می‌کشد و ۱۵ فروردین این پولها دست ما را می گیرد.

مدیر عامل شرکت جهاد نصر افزود: الان ۵ اکیپ داریم، یک اکیپ در فیروزان مستقر کردیم، دو محور آسفالت شده است، الان در چهار جهت مشغول کار هستیم،

کیانی فرد بیان کرد: روزی ۹۰۰ متر کلیپ سمت کرمانشاه نصب خط را انجام می‌دهند، در این نقطه ده کیلومتر نصب خط شده و آماده است، اکیپ بعدی از سمت ایستگاه گاماسیاب به کرمانشاه کار خود را شروع کرده و یک کیلومتری تحویل ما می‌دهد.

وی افزود: در فیروزان کار پخش مصالح را انجام می دهیم سه اکیپ فعال نصب خط است که روزانه راندمان آنها به هزار و هفتصد متر باید برسد. اصلا مشکل اجرایی برای پروژه راه آهن نداریم، بیست میلیارد هم تراورس می خواهیم، روزانه ۱۵ تریلی تراورس به ما می‌دهند.

کیانی فرد گفت: قرار شده امروز ده میلیارد تومان اوراق مشارکت به ما بدهند که اوراق مشارکت تبدیل به پول نمی‌شود اگر ۱۵ فروردین این ۸۰-۹۰ میلیارد نقدینگی بیاید گرهی نخواهیم داشت، فقط بحث تأمین اعتبار نیست تامین اعتبار باید بموقع باشد ۱۵ میلیارد نیاز داریم.

وی گفت: در مورد انشعابات، هزینه های آب و فاضلاب مانده، تا سی اسفند کار میکنیم بعد تا چهارم فروردین تعطیل میکنیم و بعد دوباره کار میکنیم.