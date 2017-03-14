سفره هفت سین در ساری برپایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان پیش از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر با اشاره به اینکه در ایام نوروز، مدیران در حالت آماده باش بوده و اجازه مرخصی و خروج از شهرستان ندارند، ادامه داد: حضور مدیران در ستاد اجرایی خدمات سفر، باعث ارائه خدمات مناسب تر به شهروندان و گردشگران است.

وی اظهار کرد: نوروزی خوانی نوعی خبررسانی و آگاه سازی مردم از فرارسیدن بهار و نوروز باستانی و عید ملی ایران است که از دیرباز به عنوان مراسم پیش از نوروز در مازندران شناخته شده است و نوروزخوانی و نمایش هفت‌سین از جمله برنامه‌هایی است که در آستانه نوروز ۹۶ اجرا می‌شود.

فرماندار ساری گفت: نوروز خوانی در مازندران ویژه قشر معینی از اجتماع نبوده و همه مردم در آستانه نوروز از شنیدن صدای نوروز خوانان که خبر از فرا رسیدن بهار و سپری شدن زمستان سرد و طولانی می‌دادند، شادمان می‎شدند این شیوه پیش نوروزی در سراسر مازندران فراگیر بود و صدای منادیان شادی و سرور را در آستانه نوروز از هر روستا و شهری کم و بیش شنیده می‎شد.

این مسئول تصریح کرد: امروزه در حوزه شهرهای بزرگ مازندران این آئین به فراموشی سپرده شده و فقط در حومه شهر و روستاهای دور، گاه صدایشان شنیده می‌شود و برای حفظ این سنت، چندین گروه نوروز خوانی را در نقاط مختلف شهرستان ساری تشکیل دادیم.

حسین زادگان با بیان به اینکه با توجه به استقبال بسیار خوب شهروندان از برنامه های فرهنگی هنری، اجرای موسیقی و برگزاری نمایشگاه عیدانه و همایش های مختلف به مناسبت ولادت با سعادت بانوی دو عالم حضرت زهرا (س) و روز زن ، از دیگر برنامه های ایام نوروز در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: ستاد اجرایی خدمات سفر مرکز استان، برنامه های متنوعی را برای ایام نوروز درنظر گرفته است و امیدواریم بتوانیم میزبان خوبی برای گردشگران باشیم.

وی با اشاره به انتخاب شهر ساری به عنوان شهر برتر گردشگری در سال ۹۵، گفت: از تمامی دست اندرکاران ستاد سفر مرکز استان که با تلاش شبانه روزی موجب کسب این عنوان شدند تشکر می کنم.

فرماندار ساری با بیان اینکه ثبت نام نامزدهای انتخابات از ابتدای فروردین انجام می شود، تصریح کرد: افزایش حجم کار در این بخش، نباید باعث ایجاد کاستی در ارائه خدمات به گردشگران شود و دو کار را باید به نحو مطلوب انجام دهیم.

این مسئول با اشاره به اینکه در این ایام مدیران در حالت آماده باش بوده و اجازه مرخصی و خروج از شهرستان ندارند، ادامه داد: حضور مدیران در ستاد اجرایی خدمات سفر، باعث ارائه خدمات مناسب تر به شهروندان و گردشگران است.