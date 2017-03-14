رقص مرگ در آتش/چهارشنبه سوری را چهارشنبه سوزی نکنیم

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: چهارشنبه سوری یکی از آیین هایی است که از دیرباز بین ایرانیان رواج داشته و نسل به نسل نیز منتقل شده است.

این آیین یادگار از ایران باستان و متاثر از دین زرتشت است که آتش را مقدس می دانند و یک سنت ملی بوده و باید آن را محترم شمرد.

امروزه این آیین همانند گذشته همزمان با چهارشنبه آخر سال در جای جای ایران زمین اجرایی می شود. اما این رسم کهن با گذشت زمان و پیشرفت مواد محترقه نیز آسیب هایی را به دنبال دارد.

پیشینیان در راستای برگزاری مراسم چهارشنبه سوری ، آتش کوچکی برافروخته و با پرش از روز آن و خواندن «سرخی تو از من، زردی من از تو»، این آیین را اجرایی می کردند و آسیبی نیز به دنبال نداشت. اما امروزه اجرا کردن این امر به سرگرمی تبدیل شده و سالانه صدها نفر را روانه بیمارستان می کند.

متاسفانه به خاطر همین رسم غلط در برگزاری آیین چهارشنبه سوری امروزی، جوانان زیادی زخمی و کشته می شوند و پدران و مادران آن ها به سوگ می نشینند. همه انبیا و اولیای الهی آمدند تا با خرافات مبارزه کنند و چهارشنبه سوری هم نوعی خرافه است بنابراین باید از اصالت هایی که موجب پیشرفت ملت ما می شود، محافظت کرد.

و اما این آیین باستانی هر ساله در خراسان جنوبی نیز اجرایی می شود و بعضا عده زیادی را مجروح می کند.

چهارشنبه سوری یا چهارشنبه سوزی!

چه خوب است بدانیم برگزاری این آیین خواب را بر چشمان بسیاری از خانواده ها ربوده و از ترس اینکه مبادا قربانی این آیین، فرزندانشان باشند آن ها را با کابوس هایی تلخ رو به رو کرده است.

چه خوب است بدانیم فرزندانی نیز در این جامعه روزگار می گذرانند و از ترس اینکه مبادا پدرشان به جمع شهدای آتشنشان اضافه شود، روزهای زیادی را بی قراری می کنند.

بیاییم کابوس چهارشنبه سوری را برای همه پایان دهیم و چهارشنبه سوری را به چهارشنبه سوزی تبدیل نکنیم.

تقلید از دیگران در صورتی درست است که باعث سازندگی شود ولی تقلیدی که مایه بدبختی شود درست نیست. پریدن روی آتش و گفتن برخی جملات و... به هیچ وجه درست نیست. بیاییم برای کاهش این آسیب ها دست به دست هم دهیم و به احترام پاسداشت خون شهدای آتش نشان، چهارشنبه سوری آرامی را پشت سر بگذاریم.

آماده باش ۱۱۰ آتش نشان دربیرجند

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری بیرجند در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: طی ایام پایانی سال ۲۵ خودرو آتش نشانی با ۱۱۰ نیروی عملیاتی در آماده باش هستند.

موسی میرزایی با بیان اینکه امید است چهارشنبه سوری بی خطری را پشت سر بگذاریم و حوادث آن را پایان دهیم، افزود: طی ایام پایانی سال ۱۳ ایستگاه آتش نشانی سیار و شش ایستگاه ثابت در آماده باش هستند.

طی ایام پایانی سال ۱۳ ایستگاه آتش نشانی سیار و شش ایستگاه ثابت در آماده باش هستند. وی ادامه داد: ایستگاه های ثابت آتش نشانی در مناطق سجاد شهر، غفاری، میدان امام (ره)، معصومیه، رجایی ۲۶ و مهر شهر بوده و آماده خدمت رسانی به کاربری های ثابت هستند.

میرزایی ادامه داد: همچنین ۱۳ ایستگاه سیار آتش نشانی آماده باش هر گونه عملیات و مقابله با خطرات احتمالی در چهارشنبه سوری هستند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری بیرجند با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای کاهش آسیب های چهارشنبه سوری بیان کرد: ۱۵۰ پوستر نکات ایمنی در سطح مدارس بیرجند توزیع شده است.

وی ادامه داد: همچنین در ۲۰۰ نقطه شهر اعم از بانک ها، ایستگاه های اتوبوس و هایپرمارکت های مهم، پوستر نکات ایمنی آتش نشانی نیز نصب شده است.

انجام میثاق نامه دانش آموزان با شهدای آتش نشان

میرزایی با بیان اینکه پنج بنر نکات ایمنی در سطح شهرستان بیرجند نصب شده است، افزود: همچنین با دانش آموزان میثاق نامه ای با شهدای آتش نشان نیز نوشته اند.

وی ادامه داد: ما در راستای خطرات چهارشنبه سوری به مردم بیرجند هشدار نمی دهیم چراکه انسان هایی فهیم هستند اما از آن ها خواستاریم به احترام خون شهدای آتش نشان پلاسکو از مواد خطرساز استفاده نکنند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری بیرجند ادامه داد: فرزندان ما نیز منتظر بازگشت مان به خانه بوده و از شهروندان خواستاریم اقداماتی انجام ندهند که جان و حیثیت آتش نشانان به خطر بیفتد.

کشف ۲۵ هزار تن انواع مواد محترقه در استان

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی هم با اشاره به تمهیدات ویژه پلیس برای چهارشنبه آخر سال، گفت: تامین امنیت مردم در این شب ماموریت ویژه نیروی انتظامی بوده و ماموریت ناجا در این شب محله محور خواهد بود.

سرهنگ مجید شجاع با تأکید بر برخورد جدی و بدون اغماض با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی در این شب، بیان کرد: با هماهنگی که با نیروهای قضایی انجام شده کسانی که امنیت مردم در این شب و در تعطیلات نوروز را خدشه دار کنند تا بعد از تعطیلات نوروز خودشان یا خودروی آن ها در توقیف پلیس خواهد بود.

وی همچنین از کشف ۲۵ هزار تن انواع مواد محترقه در استان خبر داد و گفت: بخشی از این مواد در بازدید از واحدهای صنفی کشف و برخی نیز قصد ورود قاچاق به استان را داشتند که توسط نیروهای ناجا شناسایی شدند.

آمادگی ۶۰ پایگاه اورژانس در استان

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی خراسان جنوبی درگفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: چهارشنبه سوری سال گذشته ۱۵ مجروح را بر جای گذاشت.

۱۲ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس، دو دستگاه فرماندهی با ۵۰ نیرو در شهرستان بیرجند آماده باش شدند علیرضا عباسی ادامه داد: از این تعداد، شش نفر در محل درمان شده و ۹ نفر نیز به بیمارستان منتقل و بستری شدند.

وی با اشاره به پیش بینی های انجام شده برای چهارشنبه سوری سال جاری اظهار کرد: ۶۰ پایگاه اورژانس در سطح استان برای امداد رسانی به مصدومین احتمالی آماده هستند.

عباسی ادامه داد: همچنین ۱۲ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس، دو دستگاه فرماندهی با ۵۰ نیرو در شهرستان بیرجند آماده باش هستند.

امید است با اقدامات و فرهنگ سازی انجام شده خطرات آسیب های چهارشنبه سوری سال جاری به حداقل برسد.