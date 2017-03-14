ایمنی سفرهای نوروزی با مشارکت ۵۰۰ هزار نیرو

به گزارش خبرنگار مهر، سردار تقی مهری در حاشیه رزمایش ترافیکی و خدماتی نوروز ۹۶ در جمع خبرنگاران، گفت: پلیس راهور برای نوروز ۹۶ تمهیدات و برنانه های ویژه نوروز را برنامه ریزی کرده و در طول تعطیلات که از ۲۵ اسفند شروع می شود و تا ۱۴ فرودین ادامه خواهد داشت با بسیج همه امکانات غاز شده است تا یک سفر ایمن را داشته باشیم.

وی افزود: شعار امسال پرهیز از خطر و آرامش در سفر است با هماهنگی بین همه دستگاه های امدادی و خدماتی که انجام شده داست حدود ۵۰۰ هزار نفر در ایام تعطیلات برای خدمت رسانی به مردم برای آرامش در سفر برنامه ریزی شده است که حضور داشته باشند و امیدوارم نوروز ۹۶ کم حادثه باشد.

سردار مهری با توجه به پیش بینی هوای سرد در تعطیلات نوروز و بارش برف به ویژه در محورهای کوهستانی، تاکید کرد: سفر به مناطق و استان های مسافر پذیر زیارتی و سیاحتی مثل مشهد قم شیراز و هرمزگان و شمال و همچنین راهیان نور شاهد تردد بیشتر هموطنان هستیم پلیس امکانات بیشتری را در استاندهای مسافر پذیر پیش بینی کرده اند امیدواریم خومات امسالمان بیشتر باشد.

وی ادامه داد: امسال کاربران ترافیک افزایش پیدا کرده اند و این کار را پلیس راهنمایی و رانندگی بیشتر می کند، امسال هزار دستگاه دوربین لیزر دار به شبکه پلیس راهی اضافه شده و با هماهنگی پلیس و شهرسازی ۶۰۰ دستگاه دوربین ثبت تخلف به جاده ها اضافه شده است تا حرکات مخاطره آمیز رانندگان را کنترل کند.

سردار مهری افزود: از فردا در سراسر کشور پلیس راهور در آماده باش ۱۰۰ در صدی است و با همه راننده گان متخلف که حرکات مخاطره امیز انجام می دهند برخورد می کند و از رانندگانی که دو تخلف حادثه ساز دارند، جلوگیری به عمل می آید و از تردد آنها در جاده ها جلوگیری می شود.

وی گفت: عدم توجه به جلو بیشترین نقش را در وقوع تصادفات سال گذشته داشته است البته این تصادفاتی که منجر به فوت می شود سرعت غیر مجاز سبقت غیر مجاز نقش ۷۰ درصدی در فوت رانندگان دارد.

سردار مهری افزود: در ۳۰ کیلومتری شهرها بیش از ۶۰ درصد از تصادفات فوتی اتفاق می افتد نکته ای که رانندگان باید به آن توجه کنند این است که باید تجهیزات زمستانی همراه داشته باشند.

وی گفت: حدود ۸ هزار نفطه حادثه خیز داشتیم الان ۵ هزار نقطه شده ۳ هزار و ۲۰۰ نقطه برون شهری است پلیس و راهداری برای شناسایی و مشخص شدن این نقاط علایم نگاری کرده اند تا هشداری باشد برای رانندگان و در صورت مشاهده سرعت را کم کنند و با احتیاط رانندگی کنند. چون عملیات عمرانی از فردا متوقف می شود امکان رفع موانع و اصلاح هندسی وجود ندارد فقط با راهداری هماهنگ شده که این نقاط به رانندگان نمایش داده شود.

سردار مهری افزود: حدود ۲۷ تا ۳۰ درصد تصادفات در محل های حادثه خیز به وقوع می پیوند.