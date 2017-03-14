جشنواره تخم مرغ های رنگی در ساری برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کلانتری پیش از ظهر سه شنبه در ستاد اجرایی خدمات سفر ساری اظهار داشت: برنامه های مختلف شهرداری ساری برای استقبال از نوروز ۹۶ به تمامی واحدهای شهردای ابلاغ شده است و تلاش های بسیاری انجام می دهیم تا امتیازها و فاکتورهای تعیین شده برای کسب مقام برتر شهر گردشگری را به شکل علمی و اصولی کسب کنیم.

وی با اشاره به آغاز جشنواره تخم مرغ های رنگی از امروز در پارک ملل توسط ۱۸ هنرمند، گفت: پاکسازی جاده های منتهی به شهر ساری، به ویژه در محور کیاسر به واسطه گردشگری بودن و در مسیر کویر تا کرانه قرار گرفتن این محور، در حد امکان انجام شده است.

این مسئول با بیان اینکه شهرداری ساری سه کمپ راهنمایان گردشگری در مرکز استان راه اندازی می کند که از ساختار بومی-محلی در این کمپ ها استفاده می شود، تصریح کرد: بسته نوروزی همراه با کتابچه معرفی ساری به دو زبان فارسی و انگلیسی هم توسط شهرداری ساری توزیع می شود.

در ادامه این نشست معاون عمرانی فرماندار ساری اظهار کرد: کمیته های مختلفی در ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان ساری فعال هستند و اقدامات مفیدی در راستای کاهش و روان سازی ترافیک شهری انجام شده است.

لطف الله عباسی افزود: مرکز بهداشت برای رسیدگی به بهداشت محیط مکلف است در سیستم بازرسی از شهر، اقدامات گسترده انجام دهد.

ی با بیان اینکه گزارش ها به صورت مستند به کمیته بازرسی ارائه شود، گفت: گزارش های روزانه کمیته های مختلف در اختیار ستاد قرار گیرد و ادارات خدمات رسان در حال آماده باش هستند تا پذیرای مهمانان نوروزی در مرکز استان باشیم.