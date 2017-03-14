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۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۰۶

فرمانده انتظامی استان زنجان:

پلیس زنجان در چهارشنبه سوری امسال اقدامات پیشگیرانه را دارد

پلیس زنجان در چهارشنبه سوری امسال اقدامات پیشگیرانه را دارد

زنجان- فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: با توجه به حوادث چهارشنبه سوری سالهای گذشته پلیس اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی آزادی ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران، افزود: یکی از اقداماتی که پلیس برای امسال به‌ویژه بحث چهارشنبه آخر سال انجام داده، توجیه چهره به چهره  و آموزش در مدارس و مساجد بوده است.

وی اظهار کرد: با توجه به حوادث چهارشنبه سوری سالهای گذشته پلیس  اقدامات پیشگیرانه را دردستور کار قرار داده است.

فرمانده انتظامی استان زنجان به اجرای طرح نوروزی پلیس اشاره کرد و یادآور شد: آغاز طرح از ۲۵ اسفند آغاز و تا ۱۵فروردین سال ادامه خواهد داشت.

آزادی از کشف ۸۰۰ هزار نوع موادمحترقه در استان طی روزهای گذشته،خبر داد و گفت: پلیس در آماده‌باش به‌سر می‌برد و به کسی نیز اجازه ایجاد خطر برای خود و دیگران نمی‌دهیم.

وی افزود: در استان زنجان هیچ‌کس اجازه ایجاد راه‌بندان و ناامنی در چهارشنبه سوری را  ندارد و مصمم هستیم از اخلال جلوگیری کنیم.

فرمانده انتظامی استان زنجان تصریح کرد: شعار پلیس «آرامش و نشاط بهاری با قانون‌مندی و نظم اجتماعی» است و در این راستا اقدامات آموزشی را انجام داده‌ایم.

آزادی به آمادگی پلیس‌راه و راهنمایی و رانندگی برای کاهش تلفات جاده‌ای و شهری‌ در ایام نوروز اشاره کرد و یادآور شد: امیدواریم تصادفات را کاهش دهیم. 

وی افزود:  در شهرها نیز گشت‌ها فعال هستند تا افراد با خیال آسوده به مسافرت رفته و مسافران نیز در امنیت خوبی را داشته باشند. 

فرمانده انتظامی استان زنجان عنوان کرد: پلیس در راستای برقراری امنیت عید نوروز برای مردم سارقین حرفه ای را در زندان نگه داشته تا مردم در آرامش باشند. 

کد مطلب 3932276

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