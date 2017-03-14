پلیس زنجان در چهارشنبه سوری امسال اقدامات پیشگیرانه را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی آزادی ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران، افزود: یکی از اقداماتی که پلیس برای امسال بهویژه بحث چهارشنبه آخر سال انجام داده، توجیه چهره به چهره و آموزش در مدارس و مساجد بوده است.
وی اظهار کرد: با توجه به حوادث چهارشنبه سوری سالهای گذشته پلیس اقدامات پیشگیرانه را دردستور کار قرار داده است.
فرمانده انتظامی استان زنجان به اجرای طرح نوروزی پلیس اشاره کرد و یادآور شد: آغاز طرح از ۲۵ اسفند آغاز و تا ۱۵فروردین سال ادامه خواهد داشت.
آزادی از کشف ۸۰۰ هزار نوع موادمحترقه در استان طی روزهای گذشته،خبر داد و گفت: پلیس در آمادهباش بهسر میبرد و به کسی نیز اجازه ایجاد خطر برای خود و دیگران نمیدهیم.
وی افزود: در استان زنجان هیچکس اجازه ایجاد راهبندان و ناامنی در چهارشنبه سوری را ندارد و مصمم هستیم از اخلال جلوگیری کنیم.
فرمانده انتظامی استان زنجان تصریح کرد: شعار پلیس «آرامش و نشاط بهاری با قانونمندی و نظم اجتماعی» است و در این راستا اقدامات آموزشی را انجام دادهایم.
آزادی به آمادگی پلیسراه و راهنمایی و رانندگی برای کاهش تلفات جادهای و شهری در ایام نوروز اشاره کرد و یادآور شد: امیدواریم تصادفات را کاهش دهیم.
وی افزود: در شهرها نیز گشتها فعال هستند تا افراد با خیال آسوده به مسافرت رفته و مسافران نیز در امنیت خوبی را داشته باشند.
فرمانده انتظامی استان زنجان عنوان کرد: پلیس در راستای برقراری امنیت عید نوروز برای مردم سارقین حرفه ای را در زندان نگه داشته تا مردم در آرامش باشند.
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