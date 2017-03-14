افتتاح خودروسازی صحنه در فروردین ۹۶/بکارگیری ۴۰۰ نیرو در فاز اول

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله رازانی پیش از ظهر امروز سه شنبه به همراه جمعی از مسئولین استانی و خبرنگاران از پروژه خودروسازی صحنه بازدید کرد.

وی در این بازدید و در جمع خبرنگاران در خصوص روند اجرای این پروژه گفت: ایران خودرو کرمانشاه که در شهرستان صحنه واقع شده است، متاسفانه پیش از سفر رئیس جمهور آن سرعت لازم را نداشت و در خصوص سقف تولید آن نیز ابهاماتی وجود داشت.

استاندار کرمانشاه افزود: در جریان سفر رئیس جمهور ۲ تصمیم در این خصوص گرفته شد و وزیر صنعت، معدن، تجارت هم برای افزایش سقف تولید اینجا و رساندن آن به ۱۰۰ هزار خودرو در سال و هم سرعت به کار این تصمیمات را اتخاذ کرد.

وی افزود: از زمان سفر کار این پروژه سرعت خوبی گرفته و امروز ملاحظه می کنید که این روزهای پایانی سال بیش از ۲۰۰ نفر نیرو در بخش های مختلف این پروژه کار می کنند.

رازانی ادامه داد: طی تمهید به عمل آمده از سوی مدیرعامل این پروژه برای افتتاح این پروژه در ۳۱ فروردین ۹۶ همه چیز آماده است و پروژه مراحل نهایی خود را طی می کند.

وی گفت: بخش قابل توجهی از قطعات خودرو وارد کارخانه شده و تغییراتی در نوع خودروی تولیدی نیز به وجود آمده است. پیش از این قرار بر تولید خودروی سمند در این کارخانه بود که با توجه به تعهدی که وزیر صنعت، معدن، تجارت در جریان سفر دادند یک خودروی با برند جهانی و برند روز در اینجا داشته باشند، قرار بر تولید خودروی پژو پارس شد و ما تولید خودروی پژو پارس را خواهیم داشت.

استاندار کرمانشاه، فاز یک این پروژه از سال ۹۶ اجرایی و تولید آن از ۳۱ فروردین با حضور ۱۰۰ نفر نیروی انسانی آغاز می شود و سپس به ۲۰۰ نفر افزایش می یابد.

وی افزود: جذب این ۱۰۰ نفر نیز در جریان است و طی یک آزمون دقیق این ۱۰۰ نفر از بین شرکت کنندگان در فراخوان جذب می شوند و هم اکنون مراحل نهایی آن در حال طی شدن است و کار اعزام این نیروها برای آموزش از ۱۵ فروردین آغاز می شود و ۳۱ فروردین تولید خودرو خواهیم داشت.

رازانی ادامه داد: تا پایان سال نیز تعداد خودروهای تولیدی به ۳۰ هزار دستگاه در سال خواهد رسید و در افق بلند مدت هم به ۱۰۰ هزار و و بیش از ۱۰۰ هزار می رسد.

وی تاکید کرد: این آرزویی است که مردم استان داشتند و این صنعت، یک صنعت کاملا اشتغال آفرین است و در همین فاز یک تا پایان سال بالغ بر ۴۰۰ نفر در اینجا مشغول به کار می شوند.

استاندار کرمانشاه افزود: اشتغال غیر مستقیم آن نیز خیلی خیلی بیشتر، هم در بخش قطعه سازی و هم حمل و نقل خواهد بود که باعث رونق اشتغال در سطح منطقه می شود و سنگ بنای یک کار بزرگ و تحولی در اشتغال منطقه با این پروژه صورت گرفته است.