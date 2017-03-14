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۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۱۲

در آستانه نوروز انجام می‌شود:

پایش مراکز خرید و فروش حیوانات در سطح شهر کرج

پایش مراکز خرید و فروش حیوانات در سطح شهر کرج

کرج - رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج از گشت و پایش مراکز خرید و فروش حیوانات در سطح این شهرستان خبر داد.

حمیدرضا لشکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در آستانه ایام نوروز متاسفانه عدهای از افراد فرصت طلب و سود جو در کنار فروش ماهی قرمز، اقدام به عرضه، نگهداری و خرید و فروش غیرمجاز برخی از حیوانات وحشی نظیر سمندر لرستانی، لاک پشت و مار می کنند.

لشکری اضافه کرد: ماموران اجرایی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج با همکاری یگان حفاظت محیط زیست استان نسبت به گشت و کنترل و نظارت بر پرنده فروشی ها و مراکز عرضه و خرید و فروش حیوانات مستقر در سطح شهر کرج اقدام و تعدادی از حیوانات وحشی غیرمجاز از متخلفان کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج گفت: با توجه به ممنوعیت نگهداری، خرید و فروش حیوانات وحشی حمایت شده نظیر مار، لاکپشت، سمندر و غیره در صورت مشاهده چنین مواردی، بازرسان و ماموران یگان حفاظت، ضمن توقیف حیوانات، با افراد خاطی بر اساس قوانین و مقررات برخورد خواهد کرد.

لشکری از همه شهروندان علاقه مند به حیات وحش خواست در صورت مشاهده چنین مواردی ماموران حفاظت محیط زیست را مطلع کنند.

کد مطلب 3932289

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