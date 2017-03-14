تولید تویوتا در عربستان سعودی

جام جم آنلاین نوشت: عربستان سعودی با اندیشه اقتصاد منهای نفت تصمیم گرفته تا تولید خودرو را با همکاری ژاپن آغاز کند؛ به همین منظور روز یکشنبه در پایان دیدار پادشاه عربستان و نخست وزیر ژاپن توافقنامه ای در این زمینه بین طرفین امضا گردید.

بازار خودرو در عربستان سعودی رشد فزاینده ای را همواره تجربه می کند و شرکت ژاپنی تویوتا که خودروهایش در عربستان طرفداران زیادی دارد توانسته با در دست گرفتن ۳۰ درصد از ظرفیت بازار عربستان ، مقام اول صادرات خودرو به این کشور را داشته باشد.

احداث این کارخانه با پشتیبانی کامل دولت ژاپن انجام خواهد شد زیرا این کشور بیش از ۳۰ درصد نفت خود را از عربستان تامین می کند، البته با توجه به فقدان صنعت قطعه سازی در عربستان، تویوتا از قطعات تولید شده در ترکیه، مصر و ژاپن برای تولید خودرو استفاده خواهد کرد.

ایسوزو، دیگر خودروساز ژاپنی هم توانسته از سال ۲۰۱۲ میلادی به طور متوسط سالانه بیش از ۱۸۰۰ دستگاه کامیون سایز متوسط را در شهر دمام عربستان سعودی تولید نماید.

بر اساس تحقیقات مشترک دستگاه اطلاعات نظامی روسیه و شرکت تویوتا، گروه تروریستی داعش اکنون بیش از ۶۰ هزار دستگاه از محصولات شاسی بلند تویوتا را در اختیار دارد.

براساس این گزارش ۲۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو توسط عربستان سعودی، ۳۲ هزار دستگاه خودرو توسط قطر، ۱۱هزار و ۶۵۰ دستگاه خودرو توسط امارات متحده عربی و چهار هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو نیز توسط ارتش اردن و تامین مالی عربستانی ها خریداری شده است که از نوع هایلوکس و لندکروز هستند.

انتظار می رود با تاسیس این کارخانه در عربستان سعودی ، داعش ناوگان لجستیکی خود را بروزرسانی نماید!