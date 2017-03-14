شخصیت حضرت زهرا(س) در ابعاد مختلف تبیین شود

به گزارش خبرگزاری مه به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، ششمین جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های دینی استان بوشهر در دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر برگزار شد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در این جلسه با تبریک فرا رسیدن میلاد حضرت زهرا (س) اضافه کرد: حضرت فاطمه (س) از نظر علمی، اخلاقی، رفتاری، عرفانی، سیاسی، اقتصادی و سایر حوزه ها الگوی مناسبی محسوب می شود.

آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری تصریح کرد: در راستای گرامیداشت تولد حضرت زهرا (س) شایسته است برنامه‌های جامعی هم در ابعاد تجلیلی و تعلیمی برگزار شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر در ابتدای این نشست گفت: ششمین جلسه ستاد با سه دستور کار میلاد الزهرا (س)، ایام نوروز و مسافران نوروزی و وضعیت سواحل و محور اعتکاف تشکیل شده است.

حجت‌الاسلام عبدالرضا سروستانی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: در زمینه توسعه فعالیت‌های دینی برنامه های مهمی در استان انجام شده و امیدواریم در این سه مناسبت پیش رو هم به خوبی انجام شود.

در ادامه این برنامه عبدالکریم گراوند، معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر در سخنانی بر لزوم الگوگیری از زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) و تبیین شیوه و روش زندگی ایشان تاکید کرد.

در بخش دیگری از این نشست نوشاد نوشادی رئیس شورای هیئات مذهبی استان بوشهر، ابراهیم مرادی مدیرعامل اتحادیه موسسات قرآنی مردمی استان و نمایندگان سایر دستگاه های اجرایی شرکت کننده به ارائه برنامه ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

در خاتمه این جلسه پیام تبریک شورای هیئات مذهبی استان به مناسبت انتخاب امام جمعه بوشهر به‌عنوان چهره ماندگار بوشهر قرائت شد و با اهداء هدیه‌ای از ایشان قدردانی به عمل آمد.