تداوم پیشروی‌ نیروهای عراقی در موصل/چند منطقه استراتژیک آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، پیشروی های نیروهای این کشور در نبرد با تکفیریها در شهر موصل همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این پیشروی ها نیروهای عراقی موفق شدند کنترل کامل ایستگاه اصلی راه آهن موصل و ترمینال بغداد را به دست بگیرند.

طبق اعلام منابع رسانه ای، نیروهای عراقی در جریان تسلط بر این ایستگاه راه آهن موصل ده ها عنصر تکفیری را به هلاکت رساندند.

این در حالی است که روستای استراتژیک «الجفال» نیز به کنترل کامل نیروهای عراقی درآمد.

نیروهای عراقی همچنین روستای استراتژیک «الشیخ محمد» در موصل را از تصرف داعش خارج کردند.