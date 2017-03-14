به گزارش خبرنگار مهر، حسن پلارک در نشست خبری با تبریک میلاد فاطمه زهرا (س) و فرارسیدن سال نو ضمن تشریح آخرین وضعیت پروژه های بازسازی و توسعه اعتاب مقدسه افزود: ضریح و مضجع امامین عسگریه از ساعتی پیش به منظور آغاز عملیات نصب ضریح جدید باز شده و سنگکاری کف ضریح آغاز شده است.

وی ادامه داد: ضریح جدید از هفته های قبل، انتقال داده شده بود و امیدواریم در نیمه شعبان، طی مراسمی اتمام نصب و رونمایی از ضریح جدید را داشته باشیم.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات تأکید کرد: زائران نوروزی توجه داشته باشند که رواق های منتهی به ضریح مطهر بسته شده است و امکان زیارت از طریق رواق های اولیه وجود دارد.

افتتاح صحن حضرت زهرا (س) در سالروز میلاد دخت پیامبر اکرم

پلارک با بیان اینکه پروژه صحن حضرت زهرا (س) در حرم مطهر امیرالمومنین (ع) در سال ۹۶ به بهره برداری می رسد اضافه کرد: به مناسبت تولد حضرت زهرا (س) در روزهای پایانی سال جاری، بخش زیارتی این پروژه افتتاح می شود، اما موارد غیرزیارتی در پایان سال ۹۶ به بهره برداری می رسد.

وی خاطر نشان کرد: در حرم امام حسین (ع)، چهار ستون اطراف ضریح در حال لاغرسازی و مقاوم سازی است که تاکنون کار دو ستون به اتمام رسیده و ستون سوم آغاز شده است. بنابراین زائران نوروزی، یک چهارم از ضریح را نخواهند دید.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات گفت: صحن حضرت زهرا (س) ۳۰۰ هزار مترمربع زیربنا دارد و همچنین عملیات صحن عقیله بنی هاشم با ۲۰۰ هزار مترمربع زیربنا بدون وقفه در جوار حضرت امام حسین (ع) در حال اجراست.

وی از طرح ترفیع گنبد امام حسین به عنوان یکی دیگر از پروژه های بازسازی ستاد عتبات عالیات نام برد و افزود: این طرح تا پایان سال ۹۶ به اتمام می رسد.

پلارک خاطر نشان کرد: توسعه حرم امامین جوادیین در دو شبستان شرقی و غربی، همزمان با عید فطر به بهره برداری می رسد که وسعت حرم به چهار برابر افزایش خواهد یافت. همچنین توسعه صحن صاحب الزمان (عج) در حال انجام است.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات به طرح توسعه حرم امامین عسگریین اشاره کرد و گفت: طراحی این پروژه به اتمام رسیده و در حال مذاکره برای تصویب طرح و اجرای عملیات هستیم.

استفاده از مصالح ۱۰۰ درصد ایرانی در بازسازی عتبات عالیات

وی به آثار اقتصادی و اجتماعی اجرای پروژه های ستاد بازسازی عتبات عالیات اشاره کرد و افزود: اشتغال بیش از سه هزار مهندس و کارگر ایرانی در پروژه های ستاد بازسازی، در راستای اقتصاد مقاومتی انجام شده است و نتایج و برکات مثبتی برای کشور در شرایط اقتصادی فعلی دارد.

پلارک احیای تمامی هنرهای دستی ایرانی را که رو به فراموشی بودند از دیگر آثار اجرای پروژه های بازسازی ستاد عتبات عالیات در عراق دانست و تاکید کرد: هنرهایی مثل آیینه کاری، مقرنس کاری، کاشی کاری سنتی، قلمزنی و ... از هنرهای ایرانی است که رو به فراموشی بود. اما هنرمندان سابقه دار به منظور اجرای طرح های ستاد، شاگردانی را تربیت کردند که می توان گفت ستاد بازسازی عتبات عالیات این هنرها را احیاء کرد.

پلارک تأمین مصالح، احیاء کارخانجات داخل کشور و مصرف تولیدات داخلی مصالحی مثل فولاد، سیمان، کابل برق و دیگر مصالح را از مصادیق اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: مصالح به کار رفته در بازسازی عتبات عالیات ۱۰۰ درصد از داخل کشور تهیه می شود.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات به آثار امنیتی حضور ستاد بازسازی در عراق اشاره کرد و اظهار داشت: اصلی ترین هدف ما، روانه کردن عشق و علاقه مردم به ائمه اطهار است. اماکن و اعتاب مقدسه در عراق، وضعیت مناسبی نداشت و با توجه به انبوه زائران ایرانی در این اماکن و لزوم ارائه خدمات مناسب به آنها، بازسازی این اماکن امری طبیعی بود.

وی ادامه داد: حضور مردم ایران و ستاد بازسازی در عراق موجب علقه بین دو ملت شد و از این طریق و با توجه به حضور گروه های تکفیری و داعش در این کشور، این علقه به افزایش امنیت ملی در کشورمان نیز منجر شد.

پلارک با اشاره به سنت ارزشمند پیاده روی اربعین به عنوان مانور عظیم شیعیان با محوریت کربلا گفت: مردم عراق به تنهایی امکان ارائه خدمات به این حجم از زائران را ندارند و شاهدیم که با حضور ستاد بازسازی عتبات عالیات به عنوان کمیته اسکان و تغذیه اربعین، هر سال ساماندهی بهتری در حال انجام است.

ارائه ۱.۵ میلیون وعده غذایی به مدت ۱۵ شبانه روز در ایام اربعین

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات پیشگیری از بی نظمی در جمع آوری کمک های مردمی را از دیگر خدمات ستاد عتبات در برپایی راهپیمایی اربعین عنوان کرد و گفت: طبق آمار سال ۹۴، حدود ۳۲۵ هزار نفر در فضاهای پیش بینی شده از سوی ستاد بازسازی عتبات در عراق اسکان داده شدند که این آمار در سال ۹۵، به ۹۲۶ هزار نفر رسید.

وی ادامه داد: براساس پیش بینی ها، میزان اسکان زائران ایرانی در خاک عراق از سوی ستاد عتبات، برای سال ۹۶ به رقم یک میلیون نفر خواهد رسید.

پلارک اضافه کرد: در سال ۹۴، ۴۹۰ هزار نفر وعده غذایی به مدت ۱۰ شبانه روز به زائران ارائه شد که این آمار در سال ۹۵، به ۱.۵ میلیون وعده غذایی در مدت ۱۵ روز رسیدکه امیدواریم در سال ۹۶، با حفظ آمار ۱.۵ میلیونی بتوانیم به مدت ۲۰ شبانه روز، غذا ارائه دهیم.

سوء استفاده و کارشکنی برخی جریانات در مراسم اربعین

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات با هشدار درخصوص سوء استفاده های احتمالی از موضوع اربعین به ویژه در ایام انتخابات و سوء استفاده های مالی گفت: باید اعلام کنم مدیریت ساماندهی و جذب منابع، تشکیل موکب، انتقال و استقرار موکب ها بر عهده ستاد است و هیچ نهادی در این زمینه مسئولیت ندارد. برنامه داریم کلیه موکب هایی که در سال های قبل حضور داشتند و موکب های جدید را شناسنامه دار کنیم و کارت موکب داری به صورت مشترک از سوی ستاد و تولیت حرم امام حسین (ع) ارائه خواهد شد.

وی تأکید کرد: جذب کمک های مردمی برای اربعین تنها از سوی موکب های دارای مجوز امکانپذیر خواهد بود و اخباری داریم که گروه هایی فعال شدند و تحت عنوان موکب داری می خواهند فعالیت هایی انجام دهند که باید با آن برخورد شود.

پلارک ادامه داد: احزاب و جریاناتی تلاش می کنند از هر حربه ای برای رأی آوری استفاده کنند و در سالهای گذشته هم مزاحمت هایی برای ما ایجاد کردند، به طوری که بخشی از بی نظمی در مرز ایلام و گرفتار شدن زائران از سوی این گروه ها انجام شد. زیرا اعلام کردند ویزا تمام شده و مرز بازگشایی شده و از این طریق زائران در جمعیتی انبوه به مرز آمدند و ترافیک ۲۰۰ هزار نفری ایجاد شد.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات به جذب کمک های مردمی از خارج کشور اشاره کرد و گفت: در سال های تحریم، ارتباط مالی زیادی با خارج از کشور نداشتیم اما پس از تحریم، روابط بین‌الملل ما گسترش یافته و توجه زیادی به شیعیان جهان و ایرانیان سراسر دنیا داریم. در حال حاضر تفاهم نامه ای با مسلمانان در کانادا و ایتالیا منعقد شده و قرار است مسیر پیاده روی اربعین را فضای سبز ایجاد کنند.