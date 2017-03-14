به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان گلستان، هادی هاشمیان اظهار کرد: در گام نخست ۵۰ زندانی تا پایان امسال آزاد خواهند شد که این افراد بدهکاران مالی به غیر از بدهکاران مهریه هستند که در قالب طرح «بهار انقلاب تا بهار طبیعت» با کمک ستاد دیه آزاد خواهند شد.

وی افزود: با احتساب این افراد تعداد زندانیان جرایم غیر عمد استان گلستان که از ابتدای امسال تا کنون آزاد شده‌اند به ۲۶۲ نفر می‌رسد.

رئیس ستاد دیه استان گلستان تصریح کرد: در نشست اعضای ستاد دیه استان پرونده ۲۷ زندانی دیگر که به دلیل ناتوانی در پرداخت دیون مالی ناشی از ضمانت، سفته دیه و حوادث کارگاهی زندانی هستند، بررسی و مقدمات آزادی آنها فراهم شد.

هاشمیان ادامه داد: دیون مالی این افراد در مجموع بیش از چهار میلیارد تومان است که شاکیان یک میلیارد تومان این مبلغ را بخشیدند و مابقی این بدهی هم از طریق پرداخت تسهیلات و کمک‌های بلاعوض ستاد دیه تامین می‌شود.

وی یادآور شد: ۳۲۵ زندانی جرایم غیر عمد همچنان در زندان‌های استان گلستان چشم به راه کمک خیران هستند.