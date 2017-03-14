

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین کریم امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص پروژه کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی استان اظهار داشت: کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امام رضا(ع) با تجهیزات مدرن به عنوان یکی از بزرگترین و بهترین کلینیک های جامع کشور بزودی افتتاح می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از راه اندازی بخش شیمی درمانی و مرکز غربالگری در کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امام رضا علیه السلام خبر داد و بیان کرد: این کلینیک از برکات سفر مقام معظم رهبری به استان است.

دکتر کریم با بیان اینکه طرح تحول نظام سلامت در استان طی مدت گذشته بسیار پروژه عظیم و پرچالشی بود، افزود: در سال آینده نظام سلامت را همه اهداف دنبال خواهیم کرد.

وی در ادامه پروژه بیمارستان معاون صحنه اشاره کرد و افزود: این پروژه پروسه ای بسیار طولانی بود و از نظر منابع مشکل جدی داشت و هم اکنون از ۳۲ تختواب به ۶۴ تختواب تعریف شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مجموع پروژه های قابل افتتاح در سفر وزیر بهداشت و درمان به استان طی فروردین سال آینده را ۱۲ مورد اعلام کرد و گفت: این پروژه ها شامل بیمارستان معاون صحنه، کلینیک بوستان، کلینیک خواب فارابی، سی. تی. اسکن کنگاور، اتاق عمل بیمارستان آیت الله طالقانی، مرکز پزشکی هسته ای و آنژیوگرافی بیمارستان امام علی علیه السلام، رادیوتراپی امام رضا(ع)، مرکز جامع آزمون در دانشکده پزشکی، ال، دی، آر و دانشکده تغذیه است.

دکتر کریم با اشاره به اینکه طلب دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از شرکت های بیمه ای بسیار شدت گرفته، افزود: فاصله زیادی در این خصوص داریم.

وی همراهی رسانه ها با دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال ۹۵ را مثبت و اثر بخش دانست و افزود: سال گذشته برای ما بسیار پراسترس و پراضطراب از نظر حجم پروژه ها و کارها بود.