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۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۲۶

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه:

کلینیک فوق تخصصی پیشرفته امام رضا(ع) در کرمانشاه افتتاح می‌شود

کلینیک فوق تخصصی پیشرفته امام رضا(ع) در کرمانشاه افتتاح می‌شود

کرمانشاه- رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: یکی از بهترین و بزرگترین کلینیک تخصصی و فوق تخصصی درمانی کشور به نام کلینیک بیمارستان امام رضا(ع) در کرمانشاه افتتاح می‌شود.


به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین کریم امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص پروژه کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی استان اظهار داشت: کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امام رضا(ع) با تجهیزات مدرن به عنوان یکی از بزرگترین و بهترین کلینیک های جامع کشور بزودی افتتاح می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از راه اندازی بخش شیمی درمانی و مرکز غربالگری در کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امام رضا علیه السلام خبر داد و بیان کرد: این کلینیک از برکات سفر مقام معظم رهبری به استان است.

دکتر کریم با بیان اینکه طرح تحول نظام سلامت در استان طی مدت گذشته بسیار پروژه عظیم و پرچالشی بود، افزود: در سال آینده نظام سلامت را همه اهداف دنبال خواهیم کرد.

وی در ادامه پروژه بیمارستان معاون صحنه اشاره کرد و افزود: این پروژه پروسه ای بسیار طولانی بود و از نظر منابع مشکل جدی داشت و هم اکنون از ۳۲ تختواب به ۶۴ تختواب تعریف شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مجموع پروژه های قابل افتتاح در سفر وزیر بهداشت و درمان به استان طی فروردین سال آینده را ۱۲ مورد اعلام کرد و گفت: این پروژه ها شامل بیمارستان معاون صحنه، کلینیک بوستان، کلینیک خواب فارابی، سی. تی. اسکن کنگاور، اتاق عمل بیمارستان آیت الله طالقانی، مرکز پزشکی هسته ای  و آنژیوگرافی بیمارستان امام علی علیه السلام، رادیوتراپی امام رضا(ع)، مرکز جامع آزمون در دانشکده پزشکی، ال، دی، آر و دانشکده تغذیه است.

دکتر کریم با اشاره به اینکه طلب دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از شرکت های بیمه ای بسیار شدت گرفته، افزود: فاصله زیادی در این خصوص داریم.

وی همراهی رسانه ها با دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال ۹۵ را مثبت و اثر بخش دانست و افزود: سال گذشته برای ما بسیار پراسترس و پراضطراب از نظر حجم پروژه ها و کارها بود.

کد مطلب 3932316

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