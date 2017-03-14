لایحه بودجه شهرداری همدان با بیش از ۴۷۸ میلیارد تومان تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شورای شهر همدان، کامران گردان از تصویب بیش از ۴۷۸ میلیارد تومان بودجه سال ۹۶ شهرداری در شورای شهر خبر داد و اظهار کرد: با ارائه لایحه بودجه شهرداری به شورا پس از بررسی جلسات کمیسیون بودجه این لایحه با بیش از ۴۷۸ میلیارد تومان در صحن شورا به تصویب رسید.

وی به بودجه تصویب شده بیش از ۳۲۷ میلیارد تومانی جهت بودجه شهرداری ستاد و مناطق چهارگانه اشاره کرد و گفت: حدود ۱۵۱ میلیارد تومان نیز برای سازمان‌های زیرمجموعه اختصاص یافت.

سخنگوی شورای شهر همدان با بیان اینکه از کل بودجه مصوبه حدود ۱۴۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان سهم هزینه‌های جاری شهرداری همدان است، تأکید کرد: بیش از ۱۸۲ میلیارد تومان آن نیز سهم بخش عمرانی است.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی و رکود صدور پروانه ساختمانی افزود: با توجه به اینکه عمده درآمدهای شهرداری‌ها از محل صدور پروانه ساختمانی تأمین می‌شود و با توجه به رکود ساخت و ساز، شورای اسلامی شهر همدان به ایجاد درآمدهای پایدار تأکید دارد.