به گزارش خبرنگار مهر، رسول بیات ظهر سه شنبه در جلسه اقتصاد مقاومتی، افزود: در برخی از استان‌ها از منابع بلاعوض و تسهیلات کم بهره معاونت فناوری ریاست جمهوری توسط شرکت‌های دانش بنیان استفاده شده است.

وی با بیان اینکه تعدادی از شرکت‌های دانش بنیان در حال حاضر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان مستقر هستند که باید این فعالیت‌ها تجمیع شود، گفت: در ابلاغیه مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان آمده است.

فرماندار زنجان خواستار تعامل و همراهی شرکت های دانش بنیان و دانشگاه های استان، گفت: بین چند دانشگاه صدای واحدی وجود ندارد و این موضوع زیبنده استان نیست.

همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه استان زنجان گفت: از شرکت‌های دانش بنیان استان وارد عرصه شده و محصولاتی تولید کنند که علاوه‌بر اشتغالزایی، ارزش افزوده بالایی داشته باشد.

شهرام طهماسبی با بیان اینکه نظام درآمد و هزینه استانی در حال تحول است، افزود: به هر میزانی که درآمد بیشتری در استان کسب شود باید منابع بیشتری هم وارد استان زنجان شود و روی دادن این مهم، زمینه‌های اقتصاد مقاومتی در استان را ارتقا می‌دهد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان زنجان ادامه داد: تراز بین‌المللی دانشگاه علوم پایه و تحصیلات تکمیلی استان زنجان فقط جنبه مجوز ندارد و این تراز می‌تواند ۴۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری داشته باشد.