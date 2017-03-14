به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری ظهر سه شنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: باید اقتصاد را مقاوم کرده و بر توانمندی داخلی با تولیدات با کیفیت داخلی و جلوگیری از واردات بیرویه که ضربه مهلکی به تولیدات داخلی وارد میکند را داشت.
وی اظهار کرد:با اجرای پروژههای عمرانی که بخش اقتصادی کشور را تقویت کند باید جلوی نیازمندی به خارج را گرفت.
استاندار زنجان گفت: سال آینده با برنامهریزی بیشتر و کامل و جامعتری اهداف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تعریف و سیاستهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در استان دنبال شود.
درویش امیری تاکید کرد: در زمینه بهسازی روستاها از اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان جای گله وجود دارد و از اعتبارات این بخش در استان زنجان حداکثر استفاده نشده و باید در جذب سهم ملی بیشتر تلاش شود.
استاندار زنجان با بیان اینکه باید پیمانکاران خوب برای اجرای پروژهها انتخاب شوند، تصریح کرد: در سال ۹۲ بالغ بر ۲۸ مجوز ترک تشریفات در استان صادر شده بود که این رقم در سال ۹۵ به هفت مجوز رسیده است.
درویش امیری افزود: ۲۷ درصد از ۵۳ درصد درآمدهای مالیاتی استان زنجان از محل حقوق کارمندان دولتی کسب شده و ۲۶ درصد آن هم از محل درآمد اصناف، واحدهای تولیدی و سایر مشاغل بوده است.
استاندار زنجان یاد آورشد: ستاد درآمدی استان زنجان امسال میزان مالیاتها را ۱۵.۷ درصد پیشنهاد داده بود و در لایحه بودجه سال آینده هم این رقم ۲۸ درصد پیشبینی شده بود.
درویش امیری با بیان اینکه با پیگیریهای به عمل آمده در مجموع میزان مالیات پیشبینی شده برای استان در سال آینده نسبت به امسال ۹ درصد رشد یافته است، گفت: دولت در لایحه بودجه منابع بسیار خوبی را برای اجرای مجتمعهای آبرسانی روستایی پیشبینی کرده و در سال گذشته ۱۱ مجتمع آبرسانی روستایی در استان زنجان ایجاد شده است.
استاندار زنجان ابراز کرد: منابع مالی پیشبینی شده برای اجرای پروژههای گازرسانی بسیار خوب بوده و در سال گذشته ۱۵۲ روستای استان از نعمت گازرسانی بهرهمند شدهاند.
درویش امیری با بیان اینکه در حال حاضر هم ۱۶۹ پروژه پیمانسپاری شده که بین ۱۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، ابراز کرد: از شرکتهای دانش بنیان در استان زنجان کمتر استفاده شده ودانشگاههای استان جزو دانشگاههای برتر بوده که هر یک دارای ظرفیتهای بسیار خوبی هستند.
استاندار زنجان به پروژه کشت و صنعت خدابنده تاکید کردو گفت: هم با تاکید بر اینکه طی چند ماه گذشته مسیر برای محقق شدن این پروژه مهم هموار نبوده و با پیگیریهای به عمل آمده بستر اجرایی شدن پروژه کشت و صنعت شهرستان خدابنده فراهم شده است.
درویش امیری با بیان اینکه پروژه کشت و صنعت تاثیر جدی و خوبی در منطقه دارد و مردم باید نتیجه اقدامات انجام شده در زمینه این پروژه را ببینند، گفت: در راستای ایجاد شهرک تخصصی ترک یا چینیها در استان زنجان، مهم محقق شدن آن است و تفاوتی ندارد که کدام کشور این شهرک را در استان زنجان راهاندازی کند.
استاندار زنجان اظهار داشت: مدت زمان مورد نظر برای سرمایهگذاران چینی در راستای ایجاد شهرک تخصصی در استان زنجان تعریف شده که اگر در این زمان پروژه به نتیجه نرسد، همه امتیازات لغو می شود.
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