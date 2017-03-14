حمایت از شهرهای کوچک در سال آینده

محمدرضا رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه ریزی کلان کشور برای شهرهای کوچک به برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: براساس آن تصمیم گرفته شده به شهرهای کوچک کمک شود.

رضایی با اشاره به اینکه تسهیلات برنامه ششم، فراهم آوری ۲۰۰ تن قیر برای شهرهای زیر ۱۰۰هزار نفر جمعیت در جهت گسترش و بهسازی راه‌ های روستایی است، افزود: وزارت راه و شهرسازی متعهد شده حدود چهار میلیون تن قیر در اختیار شهرداری های شهرهای کوچک قرار دهد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بودجه‌ ای ۱۰۰ میلیونی به شهرهای کوچک اختصاص و تلاش برای جذب بودجه آتش نشانی‌ در شهرهای کوچک ادامه دارد.