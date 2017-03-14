به گزارش خبرنگار مهر، زهرا فرجی پیش از ظهر سه شنبه در نشست توجیهی اجرای طرح ملی توان افزایی و تاب آوری اجتماعی زنان استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: طرح ملی توان افزایی و تاب آوری اجتماعی زنان استان مرکزی با همکاری دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی و خانه سازمان های مردم نهاد در حال اجرا است.

وی افزود: این طرح از جمله سیاست های ملی معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری است که به صورت مشترک توسط استانداری های سراسر کشور از جمله استانداری مرکزی در حال اجرا است و امیدواریم با اجرای این طرح زنان آسیب دیده و در معرض آسیب، به سطحی از توانمندی برسند بتوانند به خوبی از پس مشکلات موجود برآیند و کمترین آسیب را ببینند.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی تصریح کرد: در اجرای این طرح چهار نشست برگزار می شود که شامل یک نشست توجیهی، دو نشست آموزشی و یک نشست در راستای تدوین برنامه ها و در واقع خروجی مرحله اول است.

فرجی خاطرنشان ساخت: در اجرای این طرح ۳۰ نفر از دوره آموزشی اولیه بهره مند می شوند و پس از برگزاری آزمون، نسبت به میزان موفقیت کسب شده در راستای اجرای مرحله دوم از آنها استفاده می شود.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی اضافه کرد: در مرحله دوم این طرح نیز، ۸۰ساعت کارگاه آموزشی برای این افراد به منظور یادگیری ۱۰ مهارت متناسب با گروه های مخاطب، در حوزه شهرستان ها و مرکز استان برگزار می شود و این افراد، پس از طی دوره و کسب آگاهی، ۵۰۰ نفر از زنان در معرض آسیب را آموزش خواهند داد.