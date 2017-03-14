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۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۸:۱۵

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی:

آگاهی بانوان از چگونگی حل بحران هدف اصلی طرح توان‌افزایی زنان است

آگاهی بانوان از چگونگی حل بحران هدف اصلی طرح توان‌افزایی زنان است

اراک- مدیرکل دفتر امور بانوان وخانواده استانداری مرکزی گفت: آگاهی بانوان از چگونگی حل بحران و وارد شدن کمترین آسیب به این قشر از جامعه در مقابله با مشکلات، هدف اصلی طرح توان افزایی زنان است.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا فرجی پیش از ظهر سه شنبه در نشست توجیهی اجرای طرح ملی توان افزایی و تاب آوری اجتماعی زنان استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: طرح ملی توان افزایی و تاب آوری اجتماعی زنان استان مرکزی با  همکاری دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی و خانه سازمان های مردم نهاد در حال اجرا است.

وی افزود: این طرح از جمله سیاست های ملی معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری است که به صورت مشترک توسط استانداری های سراسر کشور از جمله استانداری مرکزی در حال اجرا است و امیدواریم با اجرای این طرح زنان آسیب دیده و در معرض آسیب، به سطحی از توانمندی برسند بتوانند به خوبی از پس مشکلات موجود برآیند و کمترین آسیب را ببینند.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی تصریح کرد: در اجرای این طرح چهار نشست برگزار می شود که شامل یک نشست توجیهی، دو نشست آموزشی و یک نشست در راستای تدوین برنامه ها و در واقع خروجی مرحله اول است.

فرجی خاطرنشان ساخت: در اجرای این طرح ۳۰ نفر از دوره آموزشی اولیه بهره مند می شوند و پس از برگزاری آزمون، نسبت به میزان موفقیت کسب شده در راستای اجرای مرحله دوم از آنها استفاده می شود.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی اضافه کرد: در مرحله دوم این طرح نیز، ۸۰ساعت کارگاه آموزشی برای این افراد به منظور یادگیری ۱۰ مهارت متناسب با گروه های مخاطب، در حوزه شهرستان ها و مرکز استان برگزار می شود و این افراد، پس از طی دوره و کسب آگاهی، ۵۰۰ نفر از زنان در معرض آسیب را آموزش خواهند داد.

کد مطلب 3932351

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