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۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۳۸

مدیرعامل سازمان آتشنشانی شهرداری شهریار مطرح کرد؛

تمهیدات آتشنشانی شهریار برای آیین چهارشنبه سوری

تمهیدات آتشنشانی شهریار برای آیین چهارشنبه سوری

شهریار ـ مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار تمهیدات لازم آتشنشانی برای پیشگیری از حوادث و خطرات احتمالی چهارشنبه آخر سال را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کریمی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کلیه پرسنل عملیاتی سازمان آتشنشانی شهریار در چهارشنبه آخر سال در حالت آماده باش به سر میبرند.

وی افزود: اکیپ های عملیاتی آتش نشانی شهریار به جهت پوشش ایمنی مراسم چهارشنبه آخر سال در سطح شهر و حوزه خدماتی مستقر هستند.

کریمی گفت: کارشناسان واحد آموزش سازمان آتشنشانی جهت ارائه آموزش های ایمنی با هدف افزایش آگاهی دانش آموزان نسبت به خطرات احتمالی بازی با مواد محترقه و خطرناک در تعدادی از مدارس سطح شهر حضور پیدا کردند ومانورهای آموزشی در مدارس بصورت عملی به مرحله اجرا در آمد که به همین منظور بیش از ۶ هزار نفر از دانش آموزان مدارس شهریار با اجرای برنامه عملی آموزش دیدند.

وی گفت: برنامه های نمادین هم پیمان شدن دانش آموزان با آتش نشانان به منظور تحریم خرید مواد محترقه و ترغیب نوجوانان به اجرای مراسم چهارشنبه سوری به صورت سنتی اجرا و همچنین بروشورهایی با موضوعات آموزشی و باز دارنده مرتبط با چهارشنبه آخر سال در بین دانش آموزان و شهروندان توزیع شد.

کریمی در پایان اظهار داشت: سازمان آتش نشانی به منظور آگاهی و  هشدارهای ایمنی اقدام به نصب بنر در سطح شهر کرد وبا شناسایی محلهای دپوی زباله، لاستیکهای فرسوده و زباله های خشک در سطح شهر و مکاتباتی که با معاونت محترم خدمات شهری شهرداری شهریار انجام شد منجر به صدور دستور جمع آوری موارد فوق از طریق مبادی مربوطه شد.

کد مطلب 3932353

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