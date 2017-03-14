حفاظت اصولی از شش گونه در معرض انقراض کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، مجید خرازیان مقدم مدیرکل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام این خبر، گفت: با توجه به شرایط جغرافیایی و اقلیمی ایران که منجر به ایجاد خصوصیاتی ویژه برای کشور شده است، شاهد تنوع زیستی گیاهی و جانوری قابل ملاحظه ای در سطح ایران هستیم.

مقدم با بیان اینکه از ۱۶۱ هزار گونه مهره دار در سطح جهان، ایران هزار و ۱۶۳ گونه را داراست، اظهار کرد: این نشان دهنده غنای زیستی ارزشمند کشور است.

۷۴گونه جانوری مهره دار ایران در فهرست سرخ جهانی

وی اشاره ای هم به فهرست سرخی سالیانه اتحادیه جهانی حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی جهان (IUCN) داشت و افزود: بر اساس آخرین فهرست منتشر شده، ۷۴گونه جانوری مهره دار ایران در معرض تهدید به معنای دارای وضعیت بحرانی یا در خظر انقراض یا در معرض آسیب است.

مدیرکل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: از این رو، ضروری است برنامه های دقیق و کلانی برای بهبود وضعیت حفاظت از این گونه ها در کشور تدوین و اجرا شود و به همین دلیل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست، تهیه و تدوین و اجرای برنامه عمل حفاظت و مدیریت این ۷۴ گونه را در دستور کار خود قرار داده و در گام نخست موفق به تدوین و ابلاغ برنامه شش گونه شد.

چشم انداز تهیه و اجرا برنامه عمل حفاظت و مدیریت ۳۰ گونه جانوری مهره دار تا پایان برنامه ششم توسعه

مقدم ضمن تاکید بر این موضوع که این برنامه ها در سه سطح کوتاه، میان و بلند مدت یا چشم انداز تنظیم می شود، تصریح کرد: این برنامه ها با همکاری اساتید دانشگاه، متخصصان، صاحب نظران، تشکل های محیط زیستی، کارشناسان سازمان در سطح ستادری و استانی و سایر دستگاه های مرتبط تهیه و اجرا می شود و بر اساس پیش بینی ها در نظر داریم تا پایان برنامه ششم توسعه، برنامه عمل حفاظت و مدیریت ۳۰ گونه جانوری مهره دار را تهیه و تدوین و اجرایی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: این به معنای غفلت از سایر گونه ها نیست ولی به دلیل اهمیت و شرایط خطیر این ۷۴ گونه، برنامه عمل حفاظت و مدیریت آن ها در اولویت قرار دارد.

مدیرکل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست با مرور برخی اسناد بالادستی در این حوزه از جمله اصل ۵۰ قانون اساسی، منویات مقام معظم رهبری به ویژه در اسفندماه سال ۹۳ مبنی بر اهمیت جلویگری از تخریب و آلودگی محیط زیست، همچنین نگاه ویژه رئیس جمهوری و دولت یازدهم به موضوع محیط زیست، گفت: خوشبختانه در کنار تمامی این پشتوانه ها، ظرفیت قانونی نیز در برنامه ۵ ساله ششم توسعه برای مسائل محیط زیستی ایجاد شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه در خصوص تهیه و اجرا برنامه عمل حفاظت از گونه های جانوری در معرض خطر انقراض، تاکید قانونی در بند غ ماده ۴۸ صورت گرفته است، ابراز امیدواری کرد: با همکاری نمایندگان مجلس، افزایش تعامل و همکاری بیش از گذشته دستگاه های مرتبط، همچنین تامین اعتبارات مالی مورد نیاز، در این اقدام ملی مهم موفق باشیم.

گوزن زرد، سمندرلرستانی، تمساح پوزه کوتاه، غاز پیشانی سفید کوچک، خرس قهوه ای و خرس سیاه شش گونه دارای برنامه حفاظتی

مقدم با اشاره به اینکه برخی از شش برنامه عمل تهیه شده برای گونه های جانوری گوزن زرد، سمندرلرستانی، تمساح پوزه کوتاه، غاز پیشانی سفید کوچک، خرس قهوه ای و خرس سیاه، از سال ها قبل اجرایی شده بوده، گفت: اجرای برنامه عمل دو گونه گوزن زرد و سمندرلرستانی از سال گذشته و برنامه عمل تمساح پوزه کوتاه از سالیان گذشته آغاز شده بود.

وی افزود: خواسته ما این هست که استانداران این است که با توجه به ظرفیت های قانونی ایجاد شده برای اجرایی شدن این برنامه ها، با طرح و تصویب آن ها در شورای برنامه ریزی استان ها و حتی تخصیص ردیف اعتباری مستقل برای اجرایی شدن آن ها، همچنین جذب همکاری بیشتر دستگاه های مرتبط، ادارات کل محیط زیست استان ها را در مسیر حفظ گونه های ارزشمند کشور یاری رسانند.

مدیرکل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست ضمن مرور نقش دستگاه های مختلف در حوزه حفاظت از گونه های جانوری، اظهار کرد: به طور نمونه در موضوع قاچاق اجزاء یا گونه ها، همچنین کاهش تلفات جاده ای گونه ها، سایر دستگاه ها نیز باید به ایفای نقش و مسئولیت بپردازند که امیدواریم با اجرایی شدن این برنامه های عمل شاهد افزایش این همکاری ها نیز باشیم.

این مقام مسئول ضمن تاکید بر نگاه ویژه سازمان حفاظت محیط زیست به موضوع حفظ تنوع زیستی در کشور، تصریح کرد: در صورت تامین اعتبارات مورد نیاز، امسال می توانستیم شاهد تدوین برنامه عمل حفاظت و مدیریت ۱۰ گونه کشور باشیم ولی همچنان امیدواریم در سال آتی نیز بتوانیم همین روند تصویب برنامه عمل را ادامه دهیم و نهایتا طی برنامه ششم توسعه شاهد تدوین برنامه عمل ۳۰ گونه جانوری و در بلند مدت نیز شاهدذ تدوین برنامه برای تمام ۷۴ گونه در معرض تهدید باشیم زیرا حیات وحش از معدود مباحث و حوزه های محیط زیستی است که سازمان حفاظت محیط زیست تنها متولی آن است.

مقدم با بیان اینکه بالغ بر ۶۰ درصد ۱۹۷ گونه پستاندار کشور را خفاش ها و جوندگان تشکیل می دهند، گفت: تمام تلاش خود را به کار بسته ایم تا تمامی گونه ها و کل تنوع زیستی ایران را تحت پوشش برنامه های حفاظتی قراردهیم و البته در این مسیر نیازمند همکاری سایر دستگاه ها و نهادها هستیم.

