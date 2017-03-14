فعالیت ۴۵ داروخانه دولتی و خصوصی گلستان در ایام نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد حسینی عصر سه شنبه در مراسم افتتاح طرح بسیج سلامت نوروزی در استان گلستان که در گرگان برگزار شد، اظهار کرد: زمان اجرای طرح سلامت سفر از تاریخ ۲۵ اسفندماه سال جاری لغایت ۱۵ فرودین سال ۹۶ بوده اما این طرح در حوزه بهداشت از روز یک اسفندماه آغاز شده است.

وی در رابطه با ظرفیت حوزه سلامت در ایام عید نوروز اظهار کرد: ۲۵ بیمارستان خصوصی و دولتی، ۴۵ داروخانه خصوصی و دولتی، ۴۶ پایگاه فوریت‌های پزشکی، پنج ایستگاه سلامت، یک ستاد هدایت، یک مشاوره پزشکی، یک مرکز هدایت عملیات بحران و سه مرکز پاسخگویی ۱۱۵ برای ایام نوروز در نظر گرفته‌شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان از افزایش ظرفیت خدمات در حوزه درمان خبر داد و گفت: ۲۰ دستگاه آمبولانس‌های جدید بنز اسپرینتر با تجهیزات پزشکی مجهز در ناوگان خدمات فوریت پزشکی جایگزین آمبولانس‌های فرسوده شده است.

حسینی افزود: راه‌اندازی بیمارستان بندرگز، مینودشت و فاز دوم بیمارستان کلاله، توسعه بیمارستان خان ببین (افزایش تخصص‌های داخلی، کودکان و زنان)، افزایش تخت‌های ICU و CCU بیمارستان مطهری، بندر ترکمن، علی‌آباد، آق‌قلا، راه‌اندازی بلوک‌های زایمانی (آق‌قلا، صیاد، بندر ترکمن و...) به تعداد هشت مرکز از جمله دیگر اقدامات انجام شده است.

وی با اشاره به استقرار پنج پایگاه سلامت در استان گلستان اظهار کرد: این پایگاه‌ها در محور استان گلستان – خراسان شمالی ایستگاه سلامت تنگ راه، محور استان گلستان – مازندران ایستگاه سلامت پلیس‌راه نوکنده، محور توسکستان جنب ایستگاه نشاط ابتدا روستای توسکستان، استقرار اتوبوس آمبولانس در محور کلاله – گالیکش (دو راهی کلاله) و محور آزادشهر –شاهرود ایستگاه سلامت نوده خاندوز مستقر می‌شود.