۵ تیم دیگر جام جهانی کشتی فرنگی وارد آبادان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای آلمان، قزاقستان، اوکراین، بلاروس و ترکیه ساعتی پیش، پس از ورود به فرودگاه آیت الله جمی آبادان مورد استقبال رسمی قرار گرفتند و با همراهی گروهی از موتورسواران عضو هیات اتومبیلرانی و موتورسواری آبادان به سوی محل اقامتشان در هتل کاروانسرا ترانسفر شدند.

تیمهای ایران، روسیه و آذربایجان نیز نیمه شب گذشته به آبادان رسیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی با حضور هشت تیم برتر جهان شامل ایران، آلمان، قزاقستان، روسیه، ترکیه، آذربایجان، اوکراین و بلاروس در روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری برابر با ۲۶ و ۲۷ اسفندماه در محل سالن کوثر آبادان برگزار می شود.

طبق برنامه ریزی انجام شده در روز چهارشنبه ۲۵ اسفندماه جاری از ساعت ۱۴ تا ۱۹، کلینیک داوران، جلسه فنی سرپرستان تیم های حاضر در مسابقات، کنترل پزشکی و وزن کشی تمامی وزن ها انجام می شود.

در روز پنج شنبه ۲۶ اسفندماه نیز از ساعت ۹ تا ۱۲ مسابقات مقدماتی دور اول برگزار و از ساعت ۱۷:۲۰ نیز آئین آغاز مسابقات انجام و در ادامه از ساعت ۱۸ مسابقات مقدماتی دور دوم به انجام می رسد.

جمعه ۲۷ اسفندماه جاری نیز از ساعت ۹:۱۵ مسابقات مقدماتی دور سوم آغاز و در ادامه نیز مسابقات برای کسب عنوان های هفتم و پنجم، رده بندی و فینال تا ۱۹:۳۰ برگزار می شود.

کشتی گیران تیم ایران در مرحله مقدماتی به ترتیب به مصاف کشتی گیران کشورهای آلمان، روسیه و قزاقستان می رود.