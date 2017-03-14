فعالیت ۴۶ تیم خودرویی پلیس راهور لرستان در ایام نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرادی در نشست با خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح نوروزی پلیس راهور در لرستان اظهار داشت: در این راستا ۴۶ تیم خودرویی در معابر درون شهری، ۳۲ تیم موتورسوار و ۱۱ تیم ایستگاه پلیس و ۱۳۰ نقطه به صورت پاس پیاده در نظر گرفته شده است.

وی عنوان کرد: بازبینی در دوربین های مرکز پایش، به دلیل ایجاد کردن بستر امن برای تردد خودروها از عملکرد مهم پلیس راهور در سالجاری بود.

وی با بیان اینکه نقاطی که از نظر ترافیکی در سالهای گذشته مشکل داشتند که در چهارشنبه و پنج شنبه آخر سال تحت تدابیر ترافیکی قرار می گیرند اظهار داشت: سامانه شماره گذاری پلیس راهور فعال است و شماره تلفن معابر و تیم های کنترل موتورسورارن نیز فعال است.

رئیس پلیس راهور لرستان با بیان اینکه کسانی که بخواهند رفتار پرخطر داشته باشند، با هماهنگی دادستان خودروهایشان توقیف خواهد شد ادامه داد: در پنج شنبه آخر سال، همه در شهرستانها طرح ویژه پلیس راهور اجرا می شود و ترافیک مسیرهای منتهی به مزارستان بلوار بهشت منتهی به گلزار شهدای «خضر» مورد بررسی قرار می گیرد.