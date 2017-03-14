به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منوچهر مرادی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری با رسانه ها با اشاره به گزارش ۱۱ ماهه پلیس راهور لرستان اظهار داشت: سالجاری متاسفانه در معابری شهری افزایش تصادفات را شاهد بودیم.

وی با بیان اینکه شهرهای خرم آباد، برجرود، دورود، کوهدشت و دلفان جز شهرهایی هستند که افزایش تصادفات را داشتند اظهار داشت: در شهر الیگودرز، به دلیل اصلاحات هندسی نقاط حادثه خیز، کاهش تصادفات را نسبت به سال گذشته داشت.

رئیس پلیس راهور لرستان با بیان اینکه از نظر سنی، سنین ۶۰ سال به بالا بیشترین میانگین تصادفات عابرین پیاده را دارا بودند که از نظر فنی قابل پیگیری است اضافه کرد: اغلب تصادفات سنین بالای ۶۰ سال به دلیل نداشتن دیدکافی، نداشتن قدرت تصمیم گیری و عکس العمل به موقع است.

سرهنگ مرادی با بیان اینکه ۴۰ درصد از تصادفات درون شهری ما را عابرین پیاده تشکیل می دهند که از این میزان، ۴۰ درصد آن را اشخاص بالای ۶۰ سال تشکیل می دهند خاطر نشان کرد: بعد از عابرین پیاده موتورسواران بیشترین آمار تصادفات را دارا هستند.

وی با اشاره به اینکه ۱۲ هزار و ۱۶۰ دستگاه موتورسیکلت در لرستان طی۱۱ ماه سالجاری توقیف شده اند و از نظر توقیف موتورسیکلت پارکینگ ها اشباع هستند ادامه داد: امسال در بحث توقیف موتورسیکلت ها خوب عمل کردیم اما به اهدافی که در چشم انداز طراحی کرده بودیم دست نیافتیم.

رئیس پلیس راهور لرستان با بیان اینکه میانگین کشوری میزان فوتی تصادفات در بیمارستان ها و درمانگاهها، ۴۲ درصد بوده اما این عدد در لرستان ۶۲ درصد است گفت: اغلب فوت در بیمارستان ها بر اثر ضربه مغزی است و به دلیل نبود جراح مغز کافی از این نظر میزان فوتی بیشتر است.

سرهنگ مرادی تصریح کرد: میزان تصادفات در نقاطی خاص بیشتر از سایر جاه ها بوده که این نقاط شناسایی شده و از طریق شورای ترافیک نیاز با اصلاح دارند.

وی در ادامه با انتقاد از عملکرد بد شهرداری در این خصوص افزود: ۱۱ بار به شهرداری برای اصلاح نقاط پر تصادف نامه داده ایم و هفت بار شهردار خرم آباد را از این نظر جریمه کرده ایم.

رئیس پلیس راهور لرستان با بیان اینکه در نوروز گذشته در معابر شهری و غیرشهری دو درصد ترافیک کشور در استان بود، اما میزان حوادث و تلفات در استان چهار درصد بود بیان داشت: ۳۷ هزار دانش آموز را در سالجاری به عنوان همیاران پلیس آموزش دادیم که باعث کاهش ۱۸ درصدی تخلفات شد.