انتقاد رئیس کل دادگستری البرز از تخصیص اعتبارات سفر هیئت دولت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری استان البرز، احمد فاضلیان در ششمین نشست شورای قضایی استان، با اشاره به نقش و تاثیری که هر یک از اعضای شورای قضایی استان دارند، گفت: تمام دستگاههای دیگر در حوزههای اقتصادی، امنیتی و خدماتی به نوعی متاثر از این فعالیتها هستند و با قاطعیت میتوان نقش بیبدیل این مجموعه در توسعه پایدار و پیشرفت استان را مورد تاکید قرار داد.
نگاه تبعیضآمیز به مجموعه دستگاههای قضایی در تخصیص اعتبار
وی افزود: متاسفانه با وجود این نقش کم نظیر، شاهد هستیم که استانداری در زمینه تخصیص اعتبارات به دستگاههای وابسته به قوه قضائیه در استان نگاه متوازنی ندارد و به این مجموعهها کمترین اعتبارات تخصیص مییابد تا جایی که در سفر رئیس جمهور به استان البرز، میزان تخصیص اعتبارات دولتی به دستگاه قضایی و وابسته به آن در حد صفر بود.
رئیس کل دادگستری استان البرز عدم تخصیص اعتبارات را زمینهساز کاهش سطح خدماترسانی این دستگاهها به مردم دانسته و متذکر شد: دستگاه قضایی و مجموعههای وابسته به آن در استان البرز در انجام امورات خود دغدغهمند هستند و بخش زیادی از توان آنها صرف پیگیری امور مربوط زیرساختها می شود.
منشا بیشتر تخلفات، ناآگاهی مدیران است
فاضلیان در بخش دیگری از سخنان خود سالمسازی محیطهای اداری و برخورد با مفاسد سیستمی را از اولویتهای مهم دستگاه قضایی استان برشمرد و بیان کرد: منافع مردم بر هر اموری مقدم است بنابرین با توجه به وظایفی که در حوزه نظارتی داریم علاوه بر دستگاههای دیگر، نظارت درون سازمانی را هم به شکلی جدی پیگیر هستیم.
وی با اشاره به تخلفاتی که در برخی دستگاههای اجرایی استان و شهرداریها مشاهده میشود توضیح داد: بررسیها نشان میدهد که برخی از مدیران ارشد استان، آشنایی کافی با قوانین و تبعات اقدامات خود ندارند که لازم است در این موضوع جلسات توجیهی برگزار شود.
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