اصلاح هندسی معابر خواسته ۷۷ درصد محلات شهر تهران

به گزارش خبرنگار مهر، محسن پیرهادی در جریان سیصد و سی و هشتمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به بررسی ۱۱۲ محله از ۹ منطقه شهر تهران اظهار داشت: در بخشهای مختلف، موارد و مشکلات اهالی محل شناسایی و اقدامات لازم در جهت رفع آنها صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: از ابتدای بهمن سال ۹۲، کمسیون نظارت شورای شهر تهران فعالیت خود را آغاز کرد و در نهایت مصائب و مشکلات محلات را مورد بررسی قرار داد.

رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران اظهار داشت: در حوزه عمران و حمل و نقل شهری و ساماندهی ترافیکی در ۹ منطقه ای که بررسی شده است، ۷۷ درصد از محلات درخواست اصلاح هندسی را مطرح کردند.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران ادامه داد: اصلاح و نوسازی جداول و انهار ۱۷ درصد، نصب علائم ترافیکی ۳۴درصد، ترمیم و لکه گیری آسفالت معابر ۲۵ درصد، احداث پل عابر پیاده ۲۹ درصد، تجهیز بوستان های محلات ۷۸ درصد، نظارت مستمر بر عملکرد پیمانکاران خدمات شهری ۶۲ درصد، افزایش تعداد مخازن زباله ۴۰ درصد، امحاء حیوانات موذی ۵۸ درصد، تعیین و تکلیف ساختمان های نیمه کاره و فرسوده ۱۹ درصد، تسهیل در روند صدور پروانه و نوسازی بافت فرسوده ۳۰ درصد از سوی محلات مطرح شده است.

وی با تاکید بر اینکه بحث امنیت در محلات همچنان رتبه نخست درخواست اهالی و شهروندان است اظهار کرد: بالغ بر ۷۰ درصد از محلات درخواست استقرار مجموعه نیروهای انتظامی در محلات خود داشته اند که این موضوع به ناجا ارسال شده است.

رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران تصریح کرد: روشنایی معابر و درخواست جابجایی تیرهای برق در محلات از سایر درخواست های اهالی محل است.

وی گفت: در ابتدای سال آینده نیز گزارش کمیسیون نظارت شورای شهر تهران از سایر محلات باقی مانده از صحن علنی شورای شهر تهران ارائه خواهد شد.

به گزارش مهر، مناطق ۱، ۳، ۸، ۱۰، ۱۶، ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ از مناطقی هستند که در مرحله نخست گزارش کمیته نظارت شورای شهر تهران به محلات آنها پرداخته شده است.