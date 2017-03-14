تسهیل سفرمیهمانان نوروزی به مکانهای ناشناخته هرمزگان فراهم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شیری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: سفرهای نوروزی ارتباط مستقیمی با این مجموعه ها دارد از این رو در جلسات مختلف هماهنگی هایی برای سفرهای دریایی، زمینی، ریلی و هوایی انجام که امکانات مطلوبی برای این مهم در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه هرمزگان یک استان مسافر خیز است، گفت: این مهم فعالیت های هر یک از این مجموعه ها را بیشتر می کند که خوشبختانه با نیازسنجی هایی که انجام شده مسافران با کمترین مشکل می توانند سفر ماندگاری را به هرمزگان داشته باشند.

شیری با بیان اینکه راه و شهرساززی هرمزگان در ایام نوروز برنامه هایی برای راهنمایی گردشگران و سفر ایمن آنها در دستور کار خود قرار داده است، افزود: این اقدامات در قالب تهیه راهنمای جاده و اقدامات عمرانی و معرفی محورهای منتهی به مناطق فرهنگی، سیاحتی و گردشگری تهیه شده است که از یک هفته مانده به تعطیلات نوروزی در پایگاه های در نظر گرفته شده توزیع خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان با اشاره به جذابیت های هرمزگان گفت: بسیاری از جاذبه های گردشگری هرمزگان در روستاها قرار دارد که پیش تر به دلیل نبود راه مناسب این ظرفیت ها ناشناخته مانده بود که خوشبختانه با اجرای طرح احداث ۱۰۰۰ کیلومتر راه روستایی شرایط خوبی برای جذب گردشگر در روستاها فراهم آمده است.

به گفته شیری، این اقدام علاوه بر اینکه گردشگران را با طبیعت و مناطق ناشناخته هرمزگان آشنا می کند، باعث رونق اقتصادی روستائیان نیز خواهد شد.

مدیر کل راه و شهرسازی هرمزگان در ادامه به تهیه راهنمای جاده و تلفن های ضروری اشاره کرد و گفت: این موارد در قالب بروشور و کتابچه تهیه شده که در ایام سفر توزیع خواهد شد.

به گفته وی، راه و شهرسازی هرمزگان در این مدت همکاری برای خدمات رسانی مطلوب با سایر نهادها انجام خواهد داد.