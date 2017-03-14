وزارت نفت برای توسعه استان ایلام برنامه های مفصلی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن نامدار زنگنه امروز در جلسه شورای اداری استان ایلام اظهار داشت: بهره برداری از میادین مشترک ایلام از اولویت های کاری وزارت نفت است.

وی بیان داشت: در استان ایلام و در آینده نزدیک زنجیره تولید راه خواهد افتاد.

وزیر نفت با اشاره به اینکه وزارت نفت برای توسعه میدان های نفتی استان در استان برنامه های مفصلی دارد، گفت: امروز فاز اول میدان نفتی آذر آغاز شد و این میدان با توجه به بررسی های انجام شده امکان توسعه در فازهای بعدی را نیز دارد.

وی عنوان کرد: استان ایلام در بخش نفت و گاز یکی از مهمترین استان های کشور محسوب می شود و مورد توجه ویژه وزارت نفت است.

زنگنه بیان داشت: علاوه بر طرح های توسعه میدان های نفتی، برنامه های بسیار خوبی برای توسعه پتروشیمی در این استان طراحی شده و قرار است پتروشیمی دهلران راه اندازی شود.

وی عنوان کرد: از راهی که برجام برای ما باز کرده باید بهره ببریم به همین جهت توجه به میدان های مشترک نفتی و ایجاد زنجیره تولید از مهمترین رویکردهای وزارت نفت در قالب اقتصاد مقاومتی است.

قول افزایش برداشت نفت در میدان نفتی آذر

محمدرضا مروارید استاندار ایلام نیز اظهار داشت: امروز فاز اول میدان نفتی آذر با تولید بیش از ۱۵ هزار بشکه نفت در روز به بهره برداری رسید.

وی تصریح کرد: این میزان در اردیبهشت ماه به ۳۰ هزار بشکه در روز می رسد و تا سال آینده به ظرفیت تکمیلی خود که ۶۵ هزار بشکه در روز است خواهد رسید.

مروارید بیان داشت: وزیر محترم نفت قول داد این میزان استحصال نفت به ۱۰۰ هزار بشکه در روز برسد.

وی گفت: مهندس زنگنه از فرزندان این خطه بوده و طی سالها مسئولیتش در نظام جمهوری اسلامی بارها به ایلام سفر کرده و در این دوره که به عنوان وزیر نفت خدمت می‌کند، تاکنون سه بار به ایلام سفر کرده است.

استاندار ایلام بیان داشت: شناخت وزیر نفت از ظرفیت های نفتی و گازی ایلام باعث امیدواری بیشتر ما بوده است و توجه ویژه وزیر محترم نفت به ایلام و میادین مشترک این استان قابل تقدیر است.

با حضور بیژن نامدار زنگه وزیر نفت صبح امروز، بهره برداری از فاز اول برداشت نفت از میادین مشترک نفتی آذر آغاز شد، عملیات اجرایی این طرح از اسفند ۱۳۹۰ آغاز شد که گفته می شود فاز دوم آن نیز در پایان سال ۹۷ به بهره برداری برسد.

این میدان نفتی از میادین بلوک اناران استان ایلام در ۲۵ کیلومتری شهر مهران قرار دارد و با کشور عراق مشترک است.

این میدان با ظرفیت ۱۵ هزار بشکه در روز آغاز به کار کرده و تا خردادماه به ۳۰ هزار بشکه و تا پایان سال آینده به ۶۵ هزار بشکه نفت در روز می رسد.