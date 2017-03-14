به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آسیب شناسی فضای مجازی با همکاری اداره کل ورزش و جوانان لرستان، مجمع مشورتی جوانان و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری برگزار شد.

علی یور عزیزپور مدیر کل ورزش و جوانان لرستان در این کارگاه فضای مجازی را مهمترین دغدغه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: اگر این امکانات به درستی و هوشمندانه کنترل نشود بسیار آسیب زا و خطر آفرین خواهد بود.

وی با بیان اینکه ارتباط از طریق فضای مجازی در سال های اخیر جایگاه قابل توجهی در بین نسل جوان جامعه ما پیدا کرده است گفت: شبکه های اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی افراد تأثیر گذار بوده که در شکل دهی به هویت نقش دارند و حتی روی ابعاد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جوامع هم تأثیرگذار است.

مدیر کل ورزش و جوانان لرستان گفت: فضای مجازی امروزه با توجه به نقشی که تاکنون در ابعاد مختلف زندگی داشته اند، نمی توان آن ها را نادیده گرفت ولی باید با مدیریت صحیح کنترل شوند.