ورزش همگانی ضرورت و اهمیت بسیاری برای جامعه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس، محمد علی افشانی در مراسم تجلیل از قهرمانان ورزشی استان با بیان این که اگر مردم ورزش کنند زمینه سلامتی جامعه فراهم می شود، اظهار داشت: جامعه بیمار و افسرده نتیجه ای جز ناامیدی نخواهد داشت ولی جامعه سالم به خوبی می توانند زمینه رشد و توسعه را فراهم کنند.

وی با بیان این که قهرمانی شامل دو بخش ظاهری و ورزشی و بخش مهم تر که اخلاقی است، می شود، ادامه داد: ورزشکاران ما دارای اخلاق نیکو هستند.

استاندار فارس، گفت: ورزش لازمه سلامتی است و سلامتی نعمتی است که اگر انسان آن را از دست بدهد متوجه آن خواهد شد.

وی با تاکید بر این که ورزش قهرمانی باعث غرور ملی می شود، اظهار داشت: وقتی پرچم جمهوری اسلامی ایران به اهتزاز در می آید غیر ورزشکاران نیز احساس غرور و شادی می کنند؛ در مسابقات جهانی در هر ساعت شبانه روز جمع کثیری در اوج احساس به تماشای مسابقه می نشینند و وقتی قهرمانان ما به پیروزی می رسند، روی سکو می روند و پرچم ایران به اهتزاز در می آید، احساس غرور و شادی می کنند که این نیاز هر جامعه ای است که در دنیا نشانه ای از خود بجا بگذارد.

افشانی با بیان این که باید در تاریخ بررسی کنیم که چرا نام تعداد انگشت شماری از ورزشکاران باقی مانده است، گفت: خیلی ها مدال طلا گرفته اند اما همه جا نام غلامرضا تختی با احترام برده می شود زیرا او در کنار مردم بود و ما باید از آن ها درس بگیریم.

استاندار فارس با اشاره به این که ورزشکارانی مانند تختی در اوج قهرمانی در برابر مردم متواضع بوده و سر تعظیم فرود می آوردند، افزود: قهرمانی در این میدان به مراتب دشوارتر از قهرمانی ورزشی است.

وی با بیان این که قهرمانان و پهلوانانی که کنار مردم هستند و درد مردم دارند هرگز فراموش نمی شوند، اظهار داشت: برخی مانند بوته ای رشد می کنند و با طوفانی از بین رفته و فراموش می شوند؛ قهرمانان ما باید مانند درختان کهنسال که ریشه در این خاک دارند باشند و نفع آن ها همیشه به مردم برسد.

افشانی با تاکید بر این که اراده آدمی سرنوشت او را رقم بزند و اگر اراده با تلاش همراه باشد حتما موفقیت حاصل خواهد شد، گفت: قهرمانان ما هم اراده دارند و هم تلاش کی کنند و نتایج آن را به دست می آورند که حاصل آن شادی خودشان، خانواده هایشان، مردم استان و مردم ایران است.

وی ادامه داد: همه قدردان کسانی که در میادین ملی و بین المللی به قهرمانی رسیده اند هستند و قدردانی بیشتر از آن کسانی است که همیشه در کنار مردم هستند.

