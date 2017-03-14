دومین دفتر استانداردسازی و تدوین استاندارد ملی در بوشهر افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل استاندارد استان بوشهر در این آیین، هدف از افتتاح این دفتر را استفاده از ظرفیت دستگاه های اجرایی در تدوین استانداردها، اجرایی کردن آن و تعامل موثر بین استاندارد و دستگاه های اجرایی برشمرد و افزود: استانداردسازی کالاها و مواد تولیدی، یک الزام است، از این رو تلاش داریم با تحقق این مهم و مناسب سازی کالاهای صادراتی، جایگاه بهتری برای عرضه محصولات ایرانی در بازارهای جهانی کسب کنیم.

محمدرحیم بهره مند ضمن نامناسب برشمردن جایگاه فعلی ایران در زمینه تدوین استانداردهای بین المللی، گفت: امید است با همکاری مراکز علمی و استفاده از مقاله های کاربردی ISI، زمینه لازم برای تدوین استانداردهای بین المللی فراهم شود.

رئیس پژوهشکده میگوی استان بوشهر نیز در این مراسم گفت: در سال گذشته تفاهم نامه همکاری بین این پژوهشکده و اداره کل استاندارد استان بوشهر منعقد گردید که منتج به این اتفاق مبارک شد.

بابک قائدنیا با اشاره به سوابق فعالیت این پژوهشکده و پیشینه علمی آن در زمینه میگو، افزود: تلاش داریم با افتتاح این مرکز، اقدامات ارزنده ای در زمینه تدوین استانداردهای میگو صورت گیرد.