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۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۵۴

فرمانده انتظامی گناوه:

۴۵ هزار عدد انواع ترقه در گناوه کشف شد

۴۵ هزار عدد انواع ترقه در گناوه کشف شد

بوشهر - فرمانده انتظامی شهرستان گناوه از کشف ۴۵ هزار عدد انواع ترقه به ارزش ۳۵۰ میلیون ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داریوش مردانی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس در بیان جئیات این خبر اظهارداشت: با توجه به نزدیک شدن چهارشنبه آخرسال و در راستای پاکسازی و مبارزه جدی با توزیع کنندگان مواد آتش زا، ماموران پلیس امنیت عمومی و آگاهی در یک عملیات هماهنگ موفق شدند مقدار ۴۵هزار عدد انواع ترقه از سطح بازار کشف و جمع آوری کنند.

وی بیان داشت: در این راستا سه نفر متخلف دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.

این مقام انتظامی افزود: مواد محترقه کشف شده طبق نظر کارشناس مربوطه بیش از ۳۵۰ میلیون ریال ارزش مالی دارند.

کد مطلب 3932433

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