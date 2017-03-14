۴۵ هزار عدد انواع ترقه در گناوه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داریوش مردانی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس در بیان جئیات این خبر اظهارداشت: با توجه به نزدیک شدن چهارشنبه آخرسال و در راستای پاکسازی و مبارزه جدی با توزیع کنندگان مواد آتش زا، ماموران پلیس امنیت عمومی و آگاهی در یک عملیات هماهنگ موفق شدند مقدار ۴۵هزار عدد انواع ترقه از سطح بازار کشف و جمع آوری کنند.

وی بیان داشت: در این راستا سه نفر متخلف دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.

این مقام انتظامی افزود: مواد محترقه کشف شده طبق نظر کارشناس مربوطه بیش از ۳۵۰ میلیون ریال ارزش مالی دارند.