مردم حوادث چهارشنبه سوری را جدی بگیرند

سید حسین میرزایی مسئول آتش‌ نشانی شهرستان بشرویه در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: باتوجه به فرارسیدن سال نو و خطرات احتمالی در چهارشنبه آخر سال، تیم آتش نشانی شهرستان بشرویه در آماده باش کامل است.

وی افزود: یکی از وظایف بزرگ و خطیر نیروهای آتش نشان، نجات و امداد رسانی در حوادث مختلفی ست که در سطح شهر ها رخ می دهد و در این راستا نیز تاکنون خدمات بسیاری را ارائه کرده است.

مسئول آتش نشانی بشرویه گفت: آتش نشانی علاوه بر انجام امور امداد و نجات، اقدامات لازم را درخصوص پیشگیری از بروز حوادث را نیز دنبال می کند که در این راستا کلاس های آموزشی بسیاری برای اقشار مختلف برگزار شده است.

میرزایی بیان کرد: متاسفانه امسال حوادث نسبت به سال گذشته افزایش داشته و از ابتدای سال ۸۴ مورد ماموریت در خصوص اطفای حریق در منازل مسکونی و... توسط نیروهای آتش نشانی در سطح شهر صورت گرفته است.

وی افزود: مفتخریم که در امر نجات و امدادرسانی در حوادث، کمترین زمان ممکن را برای حضور در محل حادثه داشته ایم.

مسئول آتش نشانی بشرویه با اشاره به چهارشنبه آخر سال به خانواده ها توصیه کرد تا برای جلوگیری از حوادث تلخ و جبران ناپذیر، حتی از روشن کردن یک آتش کوچک نیز خودداری کنند.

میرزایی بیان کرد: سال گذشته و در حوادث چهارشنبه آخر سال ۱۲ مورد حریق گزارش شد که اکثرا ناشی از سوزاندن سطل زباله ها، خاروخاشاک و... بوده و مهم ترین آن حادثه آتش سوزی اتاقک نگهداری وسایل بازی پارک ترافیک شهرستان بود که خسارات مالی زیادی را در پی داشته است و حدود ۱۴ موتور و ماشین شارژی به ارزش ۲۰۰ میلیون ریال دچار حریق شده بود.

وی افزود: با این وجود بازهم نسبت به سال ۹۳ کاهش چشمگیری را در حوادث چهارشنبه سوری داشته ایم که این نشان از فرهنگسازی و آگاهی مردم به ویژه جوانان و نوجوانان است.

میرزایی از نوجوانان خواست از درست کردن آتش در فضاهای سبز یا مجاورت این فضا و معابر و یا آتش زدن محتویات سطل زباله خودداری کنند که این کار علاوه بر انتشار بوی مشمئزکننده و گرفتن آرامش شهروندان باعث خسارت های مالی نیز می شود.